Sturm Hauzenberg mit »gelungener Generalprobe« gegen Fortuna!

Wie schon gegen Vornbach vor einer Woche behielten die Kicker des FC Sturm Hauzenberg auch gegen Fortuna Regensburg die Oberhand. – Foto: Robert Geisler

Doch trotz der widrigen Bedingungen ließen sich die meisten Teams nicht beirren. In den zahlreichen Testspielen des Tages standen weniger spielerische Glanzpunkte als vielmehr die moralische Standfestigkeit und die physische Verfassung im Vordergrund. Während einige Partien dem Wetter zum Opfer fielen, lieferten sich die verbliebenen Mannschaften intensive Duelle, bei denen der Kampf gegen das Element Wasser oft genauso hart war wie gegen den sportlichen Gegner...

Wer am heutigen Sonntag seine Fußballschuhe schnürte, brauchte vor allem eines: eine ordentliche Portion Leidenschaft - und am besten ein zweites Paar trockene Socken im Gepäck. Während die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in die heiße Phase geht, zeigte sich der niederbayerische Wettergott alles andere als gnädig. Bei strömendem Dauerregen und tiefen Böden verwandelten sich zahlreiche Plätze zwischen Donau und Bayerwald in echte „Seelandschaften“.

Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Alex Geiger: "Eine gelungene Generalprobe gegen einen guten Gegner. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das Ergebnis geht nach einer überzeugenden Leistung unserer Mannschaft in Ordnung. Eine gute Partie von uns über 90 Minuten. Die Regensburger sind ohne zwei, drei Leistungsträger angetreten, das hat man gemerkt. Wir nehmen das gute Gefühl für den kommenden Auftakt jedenfalls mit."





Das Spiel aus Sicht von Arber Morina, Trainer Fortuna Regensburg: "Natürlich haben wir uns erhofft, dass wir das Spiel vom Ergebnis her erfolgreich gestalten. Allerdings müssen wir feststellen, dass vielleicht die Müdigkeit nach dem langen Trainingslager in der Türkei noch da ist. Es war keiner frisch und keiner spritzig genug, zu viele Spieler haben nicht ihre Normalfall erreichen können. Im Laufe der Spielzeit wurde es viel zu kompliziert gespielt. Zwei Standard-Gegentore zeigen mehr als deutlich auf, dass wir – auch mental – nicht auf der Höhe waren. Somit verlieren wir das Spiel verdient."

Das Spiel aus Sicht von Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Für uns war es heute wichtig, wieder in den Wettkampf zu kommen. Das Ergebnis ist zweitrangig. Insgesamt war es ein ganz ordentlicher Test, bei dem wir auch gesehen haben, was wir noch verbessern müssen."

Das Spiel aus Sicht von Sallachs Spielertrainer Markus Biersack: "Das war heute kein Supertest. Wir haben uns anfangs etwas schwer getan, viele Fehlpässe auf dem ungewohnten Kunstrasen zugelassen, dazu war's nass und windig. Ein richtiger Spielfluss ist nicht entstanden. Wir hatten trotzdem unsere Chancen, die wir jedoch nicht verwandeln konnten. Zu Beginn der zweiten Hälfte waren wir etwas dominanter, sind in Führung gegangen und hatten weitere Möglichkeiten - vergebens. Zum Schluss haben wir den Gegner noch ein-, zweimal eingeladen - wenn's blöd hergeht, schießt er dann auch nochmal ein Tor. Alles in allem ist da noch Luft nach oben."

Das Spiel aus Sicht von Christian Brandl, Trainer des FC Walkertshofen: "Unser Spiel war - wie in der Vorbereitung häufig der Fall - 30 Minuten in Ordnung, 30 Minuten so lala, 20 Minuten schlecht. Nach einer Viertelstunde sind wir mit 0:2 hintengelegen, weil wir die Anfangsphase komplett verpennt haben. Wir sind dem Rückstand hinterhergelaufen, machen dann den Anschlusstreffer - und bekommen das 1:3 in der letzten Minuten per Konter. Wir hatten noch drei, vier Riesenchancen alleine vorm Torwart. Zettl, Rußwurm und ich selbst haben gefehlt heute, auch unser Keeper Wehdanner war nicht dabei - ein typisches Vorbereitungsspiel!"