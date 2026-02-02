Sturm Graz: Tomi Horvat wechselt zu Bristol City Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den Abgang von Mittelfeldspieler Tomi Horvat bekannt. Der 26-jährige Slowene wechselt mit sofortiger Wirkung zu Bristol City in die englische Championship. Horvat kam im Sommer 2022 von MS Mura nach Graz, für den SK Sturm absolvierte er insgesamt 165 Spiele, in denen ihm 26 Tore und 37 Vorlagen gelangen.rn von SK Sturm Graz · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

Tomi Horvat Tomi Horvat wechselt mit sofortiger Wirkung zu Bristol City in die englische Championship – Foto: Sk Sturm Graz

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt: „Tomi Horvat ist ein verdienter Spieler des SK Sturm, der seinen Teil zu den vier errungenen Titeln der erfolgreichen letzten Jahre beigetragen hat. Tomi hat uns frühzeitig über seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern, informiert. Da der Spieler nun auch seinen klaren Wunsch, schon jetzt wechseln zu wollen, geäußert hat und Bristol unsere wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, haben wir dem sofortigen Wechsel zugestimmt. Danke Tomi für deinen Einsatz in Schwarz-Weiß und alles Gute für deine Zeit in England.“