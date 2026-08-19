Sturm Graz: Jeyland Mitchell wechselt nach Frankreich

– Foto: SK Puntigamer Sturm Graz

Mitchell kam im Sommer 2025 vorerst leihweise von Feyenoord Rotterdam zum SK Sturm und wurde anschließend fix verpflichtet. Der 25-fache Teamspieler Costa Ricas absolvierte insgesamt 32 Spiele für Sturm Graz, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Mitchell wechselt mit sofortiger Wirkung und wird zum mit Abstand teuersten Defensiv-Verkauf in der Geschichte des SK Sturm

Geschäftsführer Sport Michael Parensen betont: „Jeyland Mitchell ist als Leihspieler nach Graz gekommen und hat sich nach kurzer Anlaufzeit in diesem Jahr beim SK Sturm zu einem absoluten Leistungsträger und Abwehrspieler von europäischem Format entwickelt. Dieser Weg belegt ein weiteres Mal die hervorragende Plattform, die der SK Sturm jungen Spielern bieten kann. Dementsprechend haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir mit Jeyland einen klaren Plan verfolgen und neben seinem enormen sportlichen Wert am Platz auch die wirtschaftliche Komponente seiner Verpflichtung im Blick haben müssen. Umso mehr freut es uns, dass wir nun eine ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten gefunden haben und mit diesem Transfer im Hinblick auf Abgänge im Defensivbereich neue wirtschaftliche Maßstäbe setzen konnten. Wir bedanken uns bei Jeyland für seinen Einsatz im schwarz-weißen Trikot und wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute und viel Erfolg.“

Jeyland Mitchell zum Abschied: „Ich hatte ein großartiges Jahr hier in Graz, konnte mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Nun freue ich mich auf die Herausforderung in der Ligue 1, werde den SK Sturm, die Stadt Graz und die großartigen Fans hier aber nie vergessen und immer in sehr guter Erinnerung behalten.“