Sturm Graz: Internationales Trikot – starkes Zeichen gegen Gewalt

Bereits im Sommer, für die Spiele der Champions League-Qualifikation in Norwegen, sorgte der SK Sturm mit den verwendeten Trikots für Aufsehen. Aufgrund der in Norwegen geltenden rechtlichen Bestimmungen, die unter anderem Werbung für Alkohol verbieten, wurde mit einer kreativen und gesellschaftlich relevanten Aktion als Lösung aufgewartet: Das SOS Kinderdorf war auf der Brust der Blackys prominent zu sehen, und das auf dem heuer speziell als Inklusionstrikot ausgelegtem Europacup-Jersey. Diese gelebte gesellschaftliche Verantwortung – wie sie auch in unserem Leitbild festgeschrieben ist – wird nun für die kommende Partie in Rotterdam fortgesetzt. Denn auch in den Niederlanden gelten vergleichbare Regelungen für Werbung.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: "Die Sturmfamilie steht wie immer zusammen und zeigt, dass unser Leitsatz zum Thema soziale und gesellschaftliche Verantwortung keine bloße Floskel ist, sondern gelebt wird. Als einer der größten und erfolgreichsten Fußballvereine Österreichs sind wir uns des Gewichts unserer Stimme bewusst, dementsprechend wollen wir sie auch einsetzen. Ich möchte mich bei den Frauenhäusern Steiermark für die Kooperation in dieser wichtigen Sache bedanken und auch betonen, dass die UEFA sehr hilfsbereit und offen auf unsere Sonderanfrage, den ,Brustsponsor' ein weiteres Mal in dieser Saison zu ändern, reagiert hat. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei unserem Hauptsponsor Puntigamer, die diesen Wechsel auf unserem Trikot wie schon im Sommer vollumfänglich unterstützen."