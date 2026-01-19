Sturm Graz: Internationales Trikot – starkes Zeichen gegen Gewalt

Bereits im Sommer, für die Spiele der Champions League-Qualifikation in Norwegen, sorgte der SK Sturm mit den verwendeten Trikots für Aufsehen. Aufgrund der in Norwegen geltenden rechtlichen Bestimmungen, die unter anderem Werbung für Alkohol verbieten, wurde mit einer kreativen und gesellschaftlich relevanten Aktion als Lösung aufgewartet: Das SOS Kinderdorf war auf der Brust der Blackys prominent zu sehen, und das auf dem heuer speziell als Inklusionstrikot ausgelegtem Europacup-Jersey. Diese gelebte gesellschaftliche Verantwortung – wie sie auch in unserem Leitbild festgeschrieben ist – wird nun für die kommende Partie in Rotterdam fortgesetzt. Denn auch in den Niederlanden gelten vergleichbare Regelungen für Werbung.
Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: "Die Sturmfamilie steht wie immer zusammen und zeigt, dass unser Leitsatz zum Thema soziale und gesellschaftliche Verantwortung keine bloße Floskel ist, sondern gelebt wird. Als einer der größten und erfolgreichsten Fußballvereine Österreichs sind wir uns des Gewichts unserer Stimme bewusst, dementsprechend wollen wir sie auch einsetzen. Ich möchte mich bei den Frauenhäusern Steiermark für die Kooperation in dieser wichtigen Sache bedanken und auch betonen, dass die UEFA sehr hilfsbereit und offen auf unsere Sonderanfrage, den ,Brustsponsor' ein weiteres Mal in dieser Saison zu ändern, reagiert hat. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei unserem Hauptsponsor Puntigamer, die diesen Wechsel auf unserem Trikot wie schon im Sommer vollumfänglich unterstützen."
Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Steirischen Frauenhäuser: "Dass der Slogan ‚STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN‘ auf dem Trikot des SK Sturm Graz zu sehen ist, hat eine enorme Signalwirkung. Diese klare Botschaft ist nicht nur ein Hinweis auf unsere Arbeit, sondern ein deutliches gesellschaftliches Statement: Gewalt an Frauen wird nicht toleriert und gehört benannt – sichtbar und unmissverständlich. Besonders bedeutsam ist, dass diese Botschaft in der Europa League auf einer der größten möglichen Fußballbühnen präsentiert wird – und damit europaweit sichtbar ist. Ein Verein mit der Reichweite von Sturm Graz erreicht Menschen aller Altersgruppen und sozialen Hintergründe, und genau dort brauchen wir diese Botschaft. Sie stärkt Betroffene, schafft Aufmerksamkeit und fordert dazu auf, nicht wegzusehen. Wir freuen uns sehr, dass Sturm Graz diese Haltung so öffentlich vertritt und damit einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung und zum Gewaltschutz leistet."
Es wird eine limitierte Auflage der Trikots online zu erwerben geben, zusätzlich dazu werden ausgewählte Matchworn Trikots im Nachgang der Partie in Rotterdam versteigert. Er Erlös kommt zu 100% STURM HILFT zu Gute.