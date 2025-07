"Sturm" glückt Generalprobe - "Spiele" bietet Al-Nasr Paroli

Zufriedene Gesichter gab es sowohl beim FC Sturm Hauzenberg als auch bei der SpVgg Landshut, die am Montag beide "international" unterwegs waren. Während der Bayernliga-Aufsteiger "nur" gegen den oberösterreichischen Landesligisten SPG FC Illumina Andorf / Sigharting testete und sich am Ende mit 2:1 (0:1) durchsetzte, probte die "Spiele" in Bad Gögging gegen den im Landkreis Kelheim im Trainingslager weilenden Profiklub Al-Nasr SC Dubai, dem sich die Dreihelmstädter lediglich mit 2:3 (0:2) geschlagen geben mussten.



Die Partie im Bezirk Schärding begann für die Gäste denkbar schlecht, denn mit einem herrlichen Freistoßtreffer gingen die Hausherren bereits nach drei Minuten in Front. Auch in der Folgezeit hielt der österreichische Fünftligist voll dagegen und konnte ein ausgeglichenes Spiel erzwingen. "Andorf war sehr bissig und es war die ersten 45 Minuten ein offener Schlagabtausch", resümierte Hauzenbergs Coach Alexander Geiger, der in der Pause gleich neun neue Kräfte brachte.



Im zweiten Durchgang drehte sich die Partie komplett. Das blutjunge Team der Staffelberger gestaltete die Partie klar überlegen und spielte sich reihenweise gute Möglichkeiten heraus. Die Hausherren, die erst am 8. August ihr erste Ligaspiel bestreiten, bauten immer mehr ab und konnte kaum mehr Paroli bieten. Fabian Wiesmaier und Hannes Fuchs sorgten mit ihren Treffern für einen am Ende verdienten 2:1-Erfolg. "Die zweite Halbzeit war eine einseitige Geschichte. Unser Youngsters haben es richtig gut gemacht. Allerdings hätten wir noch zwei, drei Tore mehr machen müssen", analysierte ein am Ende nicht unzufriedener Geiger, der froh ist, dass die Vorbereitung nun abgeschlossen ist: "Es ist gut, dass es jetzt dann losgeht."









Mehr als achtbar zog sich die Landesligatruppe der SpVgg Landshut im letzten Vorbereitungsmatch in Bad Gögging gegen die Vollprofis des Al Nasr SC Dubai aus der Affäre. Am Ende setzte es in der rassigen Partie eine knappe 2:3 (0:2) Niederlage, wobei im Landshuter Team vor der Pause vorwiegend Nachwuchsakteure zum Einsatz kamen. Bereits in der zweiten Minute geriet die ohne die Gebrüder Tobias und Andreas Steer, Sebastian Maier, Moritz Sossau, Robin Oswald und Bastian Gallitzendörfer angetretene "Spiele“ mit 0:1 in Rückstand, hielt aber in der Folge beherzt dagegen, ehe der Gast aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach knapp einer halben Stunde den zweiten Treffer erzielte. Erwartungsgemäß verbuchte Al Nasr klare spielerische und technische Vorteile.





Nach Seitenwechsel kamen bei der SVL Florentin Seferi, Marcus Plomer, Kenny Sigl, Kapitän Alex Hagl, Lucas Biberger und A-Junior Dagamoy Mengestab zum Einsatz. Nach einer Ecke von Kenny Sigl und einer Kopfballabwehr des Gegners wuchtete Alex Hagl in der 69. Minute die Kugel aus 30 Metern zum 1:2 Anschluss in die Maschen und Torjäger Kenny Sigl markierte nach einem langen Ball von Noa Heininger den 2:2 Ausgleich. Schließlich schaffte Al Nasr wieder nur zwei Minuten danach das am Ende verdiente Siegtor für die mit einem Marktwert von über 20 Millionen Euro geschätzte Truppe vom Persischen Golf. "Unsere Truppe hielt super dagegen und kämpfte taktisch diszipliniert. Zu erwähnen sind die Jungs, welche aus der eigenen U 19 in den Kader rückten und ihre Sache sehr gut gemacht haben“, freute sich Landshuts Sportleiter Max Maier.