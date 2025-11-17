Sturm: Gerüst für kommende Saison steht - Sallaku geht im Winter

Sportlicher Leiter und 2. Vorstand Markus Reischl erläutert die Hintergründe: "Wie in jedem Jahr befinden wir uns bereits zum Ende der Vorrunde mitten in den Planungen für die kommende Saison. Gerade weil es sportlich derzeit nicht optimal läuft, wollen wir mit diesen Entscheidungen deutlich machen, dass wir unabhängig von der aktuellen Tabellensituation konsequent und vorausschauend arbeiten. Wir stehen für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine klare Linie in unserer sportlichen Entwicklung.“ Besonders erfreut zeigt sich Reischl über die Zusagen zentraler Leistungsträger: „Mit unserem Kapitän Christoph Obermüller sowie Fabian Gastinger, Alexander Kretz und Christoph Traxinger konnten wir die erfahrene Achse unserer Mannschaft langfristig an den Verein binden. Darüber hinaus haben auch viele unserer jungen Talente ihre Verträge bis 2027 verlängert – ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und das Vertrauen innerhalb des Teams. Das zeigt, dass in Hauzenberg auch in schwierigen Zeiten jeder an einem Strang zieht.“







