Sturm fegt über Osterhofen hinweg - Debütant Fisch lässt Bogen jubeln 15. Spieltag - Samstag: Nullnummer zwischen Waldkirchen und Deggendorf +++ In Straubing nichts Neues: VfB verliert auch in Amberg

Der Sturm ist in der ersten Halbzeit über Osterhofen hinweggefegt! Schon zur Pause hatte die Geiger-Elf das niederbayerische Duell für sich entschieden. Der TSV Bogen hat dank eines Startelfdebütanten den zweiten Saisonsieg eingefahren, keine Tore sahen die Zuschauer in Waldkirchen und in Straubing nichts Neues - das war der Landesliga Mitte-Samstag aus niederbayerischer Sicht!

Der VfB Straubing musste sich auch im Kellerduell in Amberg geschlagen geben und hat nach 15 Spielen weiterhin nur einen einzigen Zähler auf der Habenseite. Das Tor des Tages erzielte Mario Schmien in der 73. Minute. Gregor Mrozek (Cheftrainer VfB Straubing): "Wir haben verdient verloren, die erste Halbzeit haben wir eigentlich komplett verpennt, da muss Amberg schon 2:0 führen. Wir waren mit dem Kopf nicht richtig dabei. Es scheint so, als haben viele in der Mannschaft immer noch nicht kapiert, um was es geht. Ja, wir haben eine junge Mannschaft, die Zeit braucht, sich zu entwickeln. Aber irgendwann läuft uns halt auch die Zeit weg, keine Frage."