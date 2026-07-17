"Sturm" erwartet Neuling Türk Gücü - Bogen vs. FCK

Der FC Sturm Hauzeberg (schwarze Trikots) läuft gegen den SV Türk Gücü Straubing als Favorit auf – Foto: Robert Geisler

Mit der Partie zwischen dem 1. FC Passau und der DJK Vornbach wurde in der Landesliga Mitte die Saison 2026/27 eröffnet und vor knapp 1.000 Zuschauern stand am Ende ein doch etwas überraschendes 1:2 auf der Anzeigetafel . Erst am kommenden Mittwoch kreuzen der FC Dingolfing und der TSV Seebach - die am Wochenende beide Pokal-Einsätze haben - die Klingen. Am Samstag-Nachmittag gibt es gleich eine doppelte Premiere: Der FC Sturm Hauzenberg und der SV Türk Gücü Straubing treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander und für die Gäste ist es zudem das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Der TSV Bogen hat gegen den 1. FC Bad Kötzting Heimrecht und peilt auf eigenem Geläuf etwas Zählbares an. Am Sonntag steht auch für den SV Grainet die Landesliga-Premiere an. Die Kicker aus dem Landkreis Freyung-Grafenau stehen dabei beim ASV Burglengenfeld gleich vor einer hohen Auswärtshürde.

Morgen, 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 15:00 live PUSH



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Mit Türk Gücü Straubing erwartet uns zum Saisonauftakt ein Aufsteiger, der sich in den letzten Tagen sehr selbstbewusst präsentiert hat. Wir nehmen das zur Kenntnis, richten unseren Fokus aber ganz bewusst auf unsere eigene Leistung. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga wollen wir mit Leidenschaft, Intensität und Geschlossenheit in die neue Saison starten. Straubing verfügt über viel individuelle Qualität, vor allem in der Offensive. Deshalb wird es wichtig sein, über 90 Minuten kompakt zu agieren und konzentriert zu verteidigen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das erste Saisonspiel erfolgreich gestalten und mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit starten."



Personalien: Luca Canales-Uhrmann, Manuel Mader, Joris Wagner, Alexander Kretz und Philipp Reitberger verpassen den Saisonstart.











Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen daheim gut starten und gleich punkten. Natürlich würden wir uns einen Sieg wünschen, dafür müssen wir aber an unsere Leistungsgrenze kommen. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe - Bad Kötzting hat mit Schwander, Brandl, Kautz und Huber eine Reihe von erfahrenen und guten Spielern im Kader. Wir brauche eine Top-Einstellung und vor allem Mut."



Personalien: Neuzugang Christoph Beck befindet sich im Aufbautraining. Ansonsten gibt es keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere kleine Fragezeichen gibt.



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen daheim gut starten und gleich punkten. Natürlich würden wir uns einen Sieg wünschen, dafür müssen wir aber an unsere Leistungsgrenze kommen. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe - Bad Kötzting hat mit Schwander, Brandl, Kautz und Huber eine Reihe von erfahrenen und guten Spielern im Kader. Wir brauche eine Top-Einstellung und vor allem Mut."Personalien: Neuzugang Christoph Beck befindet sich im Aufbautraining. Ansonsten gibt es keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere kleine Fragezeichen gibt. Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Endlich geht's los! Wir freuen uns alle auf den Auftakt. Mit dem Auswärtsspiel in Bogen haben wir gleich eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Bogen verfügt über eine gute und kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern wie Faber, Knauer und Fuchs. Es ist das erste Spiel und keiner weiß so wirklich, wo er steht. Mit Einsatz, Wille und Leidenschaft werden wir alles versuchen, um mindestens einen Punkt zu entführen.“ Personalien: Muskuläre Problemen zwingen den jungen Verteidiger Noah Kessler zum Zuschauen. Der Einsatz von Kilian Ettl steht noch auf der Kippe.



