 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

"Sturm" erwartet Neuling Türk Gücü - Bogen vs. FCK

1. Spieltag: Grainet feiert am Sonntag seinen Landesliga-Einstand in Burglengenfeld

von ts / fw · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Sturm Hauzeberg (schwarze Trikots) läuft gegen den SV Türk Gücü Straubing als Favorit auf
Der FC Sturm Hauzeberg (schwarze Trikots) läuft gegen den SV Türk Gücü Straubing als Favorit auf – Foto: Robert Geisler

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Landesliga Mitte

Mit der Partie zwischen dem 1. FC Passau und der DJK Vornbach wurde in der Landesliga Mitte die Saison 2026/27 eröffnet und vor knapp 1.000 Zuschauern stand am Ende ein doch etwas überraschendes 1:2 auf der Anzeigetafel. Erst am kommenden Mittwoch kreuzen der FC Dingolfing und der TSV Seebach - die am Wochenende beide Pokal-Einsätze haben - die Klingen. Am Samstag-Nachmittag gibt es gleich eine doppelte Premiere: Der FC Sturm Hauzenberg und der SV Türk Gücü Straubing treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander und für die Gäste ist es zudem das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte.

Der TSV Bogen hat gegen den 1. FC Bad Kötzting Heimrecht und peilt auf eigenem Geläuf etwas Zählbares an. Am Sonntag steht auch für den SV Grainet die Landesliga-Premiere an. Die Kicker aus dem Landkreis Freyung-Grafenau stehen dabei beim ASV Burglengenfeld gleich vor einer hohen Auswärtshürde.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Türk Gücü Straubing
SV Türk Gücü StraubingTG Straubing
15:00live

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Mit Türk Gücü Straubing erwartet uns zum Saisonauftakt ein Aufsteiger, der sich in den letzten Tagen sehr selbstbewusst präsentiert hat. Wir nehmen das zur Kenntnis, richten unseren Fokus aber ganz bewusst auf unsere eigene Leistung. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga wollen wir mit Leidenschaft, Intensität und Geschlossenheit in die neue Saison starten. Straubing verfügt über viel individuelle Qualität, vor allem in der Offensive. Deshalb wird es wichtig sein, über 90 Minuten kompakt zu agieren und konzentriert zu verteidigen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das erste Saisonspiel erfolgreich gestalten und mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit starten."

Personalien: Luca Canales-Uhrmann, Manuel Mader, Joris Wagner, Alexander Kretz und Philipp Reitberger verpassen den Saisonstart.






Die aktuelle Lage beim SV Türk Gücü Straubing

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
16:00

Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen daheim gut starten und gleich punkten. Natürlich würden wir uns einen Sieg wünschen, dafür müssen wir aber an unsere Leistungsgrenze kommen. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe - Bad Kötzting hat mit Schwander, Brandl, Kautz und Huber eine Reihe von erfahrenen und guten Spielern im Kader. Wir brauche eine Top-Einstellung und vor allem Mut."

Personalien: Neuzugang Christoph Beck befindet sich im Aufbautraining. Ansonsten gibt es keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere kleine Fragezeichen gibt.

Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Endlich geht's los! Wir freuen uns alle auf den Auftakt. Mit dem Auswärtsspiel in Bogen haben wir gleich eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Bogen verfügt über eine gute und kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern wie Faber, Knauer und Fuchs. Es ist das erste Spiel und keiner weiß so wirklich, wo er steht. Mit Einsatz, Wille und Leidenschaft werden wir alles versuchen, um mindestens einen Punkt zu entführen.“

Personalien: Muskuläre Problemen zwingen den jungen Verteidiger Noah Kessler zum Zuschauen. Der Einsatz von Kilian Ettl steht noch auf der Kippe.



So., 19.07.2026, 15:30 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
SV Grainet
SV GrainetGrainet
15:30

Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Auf uns wird am Sonntag ein richtiger Brocken zukommen. Grainet ist sehr sehr flexibel im System, hat eine extreme Wucht in seinen Reihen und gerade in der Offensive viel Speed. Umsonst sind sie nicht seit einigen Monaten ungeschlagen. Trotzdem haben wir ein Heimspiel, das wir positiv gestalten wollen. Auch für mich ist es das erste Heimspiel in Burglengenfeld, worauf ich richtig Bock habe. Die Jungs haben in den letzten sechs Wochen super mitgezogen, sind körperlich gut drauf und freuen sich auch, dass es endlich um Punkte geht. Natürlich wird es aber noch ein paar Spieltage dauern, bis alles klappt, weil durch den Umbruch im Kader auch einiges neu ist. Dennoch bin ich guter Dinge, da wir viel von meinen Ideen, wie wir Fußball spielen wollen, bereits durchgebracht haben. Ich hoffe für Sonntag auf eine große Unterstützung von außen, denn den zwölften Mann braucht die junge Mannschaft.“

Personalien: Martin Glöckner, Dennis Koch und Michael Drechsler werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wir freuen uns natürlich riesig auf das erste Landesliga-Spiel in der Geschichte des SV Grainet. Uns ist aber auch bewusst, dass wir als Aufsteiger und Dorfverein der maximale Außenseiter in dieser Liga sind – und das gilt natürlich auch für das Auftaktspiel in Burglengenfeld. Der ASV ist ein gestandener Landesligist, der sich seit Jahren im vorderen Tabellendrittel behauptet. Mit dem neuen Trainer und den guten Ergebnissen in der Vorbereitung gehen sie als klarer Favorit in die Partie. Wir haben in der Vorbereitung – insbesondere gegen unsere beiden Landesliga-Konkurrenten FC Sturm Hauzenberg und DJK Vornbach – aber gezeigt, dass wir auch auf diesem Niveau konkurrenzfähig sein können. Das wollen wir am Sonntag von der ersten Minute an unter Beweis stellen. Wir fahren mit dem nötigen Respekt nach Burglengenfeld, aber auch mit dem Selbstbewusstsein, dass wir uns dort nicht kleiner machen müssen, als wir sind."

Personalien: Bis auf Sebastian Seidl sind alle Mann an Bord.