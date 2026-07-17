"Sturm" erwartet Neuling Türk Gücü - Bogen vs. FCK

Mit der Partie zwischen dem 1. FC Passau und der DJK Vornbach wurde in der Landesliga Mitte die Saison 2026/27 eröffnet und vor knapp 1.000 Zuschauern stand am Ende ein doch etwas überraschendes 1:2 auf der Anzeigetafel. Erst am kommenden Mittwoch kreuzen der FC Dingolfing und der TSV Seebach - die am Wochenende beide Pokal-Einsätze haben - die Klingen. Am Samstag-Nachmittag gibt es gleich eine doppelte Premiere: Der FC Sturm Hauzenberg und der SV Türk Gücü Straubing treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander und für die Gäste ist es zudem das erste Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte.
Der TSV Bogen hat gegen den 1. FC Bad Kötzting Heimrecht und peilt auf eigenem Geläuf etwas Zählbares an. Am Sonntag steht auch für den SV Grainet die Landesliga-Premiere an. Die Kicker aus dem Landkreis Freyung-Grafenau stehen dabei beim ASV Burglengenfeld gleich vor einer hohen Auswärtshürde.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Endlich geht's los! Wir freuen uns alle auf den Auftakt. Mit dem Auswärtsspiel in Bogen haben wir gleich eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Bogen verfügt über eine gute und kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern wie Faber, Knauer und Fuchs. Es ist das erste Spiel und keiner weiß so wirklich, wo er steht. Mit Einsatz, Wille und Leidenschaft werden wir alles versuchen, um mindestens einen Punkt zu entführen.“
Personalien: Muskuläre Problemen zwingen den jungen Verteidiger Noah Kessler zum Zuschauen. Der Einsatz von Kilian Ettl steht noch auf der Kippe.
Personalien: Martin Glöckner, Dennis Koch und Michael Drechsler werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wir freuen uns natürlich riesig auf das erste Landesliga-Spiel in der Geschichte des SV Grainet. Uns ist aber auch bewusst, dass wir als Aufsteiger und Dorfverein der maximale Außenseiter in dieser Liga sind – und das gilt natürlich auch für das Auftaktspiel in Burglengenfeld. Der ASV ist ein gestandener Landesligist, der sich seit Jahren im vorderen Tabellendrittel behauptet. Mit dem neuen Trainer und den guten Ergebnissen in der Vorbereitung gehen sie als klarer Favorit in die Partie. Wir haben in der Vorbereitung – insbesondere gegen unsere beiden Landesliga-Konkurrenten FC Sturm Hauzenberg und DJK Vornbach – aber gezeigt, dass wir auch auf diesem Niveau konkurrenzfähig sein können. Das wollen wir am Sonntag von der ersten Minute an unter Beweis stellen. Wir fahren mit dem nötigen Respekt nach Burglengenfeld, aber auch mit dem Selbstbewusstsein, dass wir uns dort nicht kleiner machen müssen, als wir sind."
Personalien: Bis auf Sebastian Seidl sind alle Mann an Bord.