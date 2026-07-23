Sturm-Doppelpack und Grimm-Gala: Aubstadt überrollt Schweinfurt

Die Partie begann zunächst etwas zäh. Beide Mannschaften tasteten sich in der Anfangsphase heran, sodass sich das Spiel überwiegend im Mittelfeld abspielte. Nach gut zwanzig Minuten kamen die Hausherren jedoch immer besser in Fahrt und erspielten sich erste gute Gelegenheiten. In der 28. Minute war es schließlich Severo Sturm, der nach Vorarbeit von Grimm den ersten Treffer der neuen Regionalliga-Saison erzielte. Nur zwei Minuten später legte Aubstadt nach. Erneut setzte sich Grimm über die rechte Seite stark durch und brachte den Ball von der Grundlinie perfekt ins Zentrum. Dort musste der Ex-Schweinfurter Joshua Endres nur noch den Fuß hinhalten und erhöhte auf 2:0. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Erst in den Schlussminuten des ersten Durchgangs wurde Schweinfurt stärker und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Ein Treffer wollte den Gästen zunächst jedoch nicht gelingen. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, allerdings übernahm Schweinfurt nun zunehmend die Kontrolle. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Dellinger nach einer Ecke per Kopf der Anschlusstreffer zum 2:1. In der Folge blieben die Gäste zwar die aktivere Mannschaft, zwingende Torchancen konnten sie sich gegen die gut organisierte Aubstädter Defensive jedoch kaum erspielen. Stattdessen nutzten die Gastgeber die Unsicherheiten der Schweinfurter Hintermannschaft eiskalt aus. In der 72. Minute erhöhte Engel nach einem weiteren Zuspiel von Grimm auf 3:1. Zehn Minuten später schnürte Severo Sturm mit seinem zweiten Treffer des Abends den Doppelpack und sorgte mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselte Heorhii Nachkebiia, der nur rund eine Minute nach seiner Einwechslung seinen ersten Regionalliga-Treffer erzielte und mit dem 5:1 den Endstand herstellte.