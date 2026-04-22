Sturm der Drachenfestung – Wiederauferstandener GAP fordert Murnau heraus Derby in der Landesliga von Andreas Mayr · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

Greifen die Heimmacht an: Die Garmisch-Partenkirchner um (v.v.l.) David Salcher, Jonas Poniewaz und Jonas Schrimpf gehen selbstbewusst ins Derby gegen Murnaus (h.v.l.) Martin Wagner, Bastian Adelwart und Fabio Grund. – Foto: Lobinger/Montage

Beide Teams sind seit sechs Wochen ungeschlagen. Das Derby entscheidet über Aufstieg und Abstieg. Doch ein Trainer muss zuschauen.

Murnau – Jedes Derby ist eine einzelne Episode der gemeinsamen Sitcom. Die Handlung verwebt sich, die Geschichte wird geschrieben, und dieses Mal, wenn die Rivalen Murnau und Garmisch-Partenkirchen gegeneinander antreten, bewegt sich der Plot auf einen Höhepunkt zu. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) kollidieren zwei Meteoriten, deren Laufbahnen seit Wochen nur eine Richtung kennen: nach oben. Sechs Wochen lang haben die beiden Vereine kein Spiel mehr verloren in der Landesliga. Vom TSV war das ja noch halbwegs zu erwarten, wo er doch prominent beteiligt ist am Aufstiegsrennen der Klasse. Aber dass der 1. FC, den mancher schon für tot erklärt hatte, den Gräbern wieder entsteigt, sah niemand kommen. Auch nicht Murnaus Trainer Martin Wagner, der viel Sympathie für den Gegner hegt. „Nach der ersten Niederlage im Frühjahr waren die schon weg für mich. Keiner hätte gedacht, dass sie das nochmals schaffen.“

Murnau empfängt Garmisch-Partenkirchen zum Derby – Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf Dieses Derby, ohnehin schon bis zum Anschlag aufgeladen mit Emotionen, erhält zusätzliche Brisanz, weil es sportlich so viel zu erreichen gibt. Zwei Welten prallen aufeinander, Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf – und nur der Sieger reitet mit dem Banner der Hoffnung voraus in den letzten Monat der Saison. Trotzdem klammern beide Trainer den sportlichen Wert des Duells aus. Wagner sagt: „Im Derby zählt für mich keine Tabelle.“ Kollege Stefan Schwinghammer bestätigt: „In dem Spiel ist das alles wurscht.“ Was zählt schon die Geschichte? Bislang, also bei früheren Treffen in Bezirks- und Landesliga, gewann stets das Heimteam. Murnau ist zu Hause auch noch ungeschlagen. All die schönen Serien schrumpfen zusammen zu einer Fußnote der Vergangenheit. Es gibt in dieser Sitcom keinen Drehbuchautor. Die Story schreibt sich von allein. Dieses Mal kommt Schwinghammer eine größere Rolle zu, als ihm lieb ist. Der Mann, der zum Sturm der Drachenfestung aufruft, wird den Feldzug nur aus der Distanz verfolgen. Er ist privat verhindert, hat den Termin vereinbart, lange bevor er wieder Trainer beim FC wurde. Da hatten sich beide Clubs schon auf jenen 22. April als Fußball-Festtag festgelegt. Eine erneute Verlegung war für Murnau nicht zu stemmen. Es hängt viel Logistik und Vorbereitung dran, wenn 1000 bis 2000 Gäste am Sportplatz aufschlagen. Schwinghammer schaut nun am Bildschirm zu und wird den einen oder anderen Tipp an Assistent Maximilian Heringer schicken. Aber der „weiß eh, was er zu tun hat“.