Und wieder mal bleibt den Kickern des FC Sturm Hauzenberg ein Auswärtspunkt verwehrt - auch im Flutlicht von Schwaig hatten die Staffelberger am Ende das Nachsehen. – Foto: Robert Geisler

Sturm-Coach Geiger: »Wenn du unten bist, läuft die Scheiße nach oben« 19. Spieltag in der Bayernliga-Süd mit einer Freitagspartie: Hauzenberg muss in Schwaig eine weitere bittere Niederlage einstecken +++ Lucky-Punch-Versuch in der Nachspielzeit misslingt Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Hauzenberg SF Schwaig

"Eine weitere sehr bitter Niederlage - vor allem, weil sich die Mannschaft und die mitgereisten Fans endlich wieder mal einen Auswärtspunkt verdient hätten", kommentiert Hauzenbergs Trainer Alexander Geiger die mittlerweile 14. Saison-Klatsche seines Teams, das an diesem Freitagabend im Aufsteiger-Duell gegen den FC Sportfreunde Schwaig mit 0:1 erneut den Kürzeren zog - und ergänzt unmissverständlich: "Wenn du unten bist, läuft die Scheiße nach oben." Mittelfeldmann Robert Rohrhirsch mutierte mit seinem Treffer in der 66. Minute zum Match-Winner für die Oberbayern. Dabei hätte Sturm-Kicker Anton Hobelsberger seine Elf in der Nachspielzeit noch vor der nächsten Niederlage bewahren können, doch das Runde wollte nicht ins Eckige. Die Elf von Trainer Christian Donbeck rückt mit dem Heimerfolg zwischenzeitlich um zwei Ränge vor auf Platz neun. Die Hauzenberger hingegen bleiben auf Abstiegsplatz 16 - und somit immer noch neun Punkte unter dem "rettenden Strich", über dem gerade der FC Ismaning die Stellung hält. "Es hilft nix, es ist ein weiterer Nackenschlag - aber wir werden weitermachen", gibt sich Alex Geiger kämpferisch.

Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Alexander Geiger: "Den Platzverhältnissen geschuldet war das heute ein reines Kampfspiel über 90 Minuten - mit sehr vielen Standards und sehr vielen Ecken und Einwürfen. Es war schwierig, saubere Pässe zu spielen, ohne dass sich der Ball verspringt.

Beide Mannschaften haben daher viel mit langen Bällen agiert. Schwaig mit zehn, fünfzehn Eckbällen in der ersten Halbzeit, die wir alle sehr gut wegverteidigen. Aber wie so oft im Fußball: Wenn man so weit hinten drinsteht, verliert man am Ende solche Spiele. Die entscheidende Szene war bezeichnend für unsere aktuelle Situation: Unser Spieler Florian Seibold möchte sich den Ball auf halbrechts stoppen, der Ball verspringt, landet an seinem Schienbein - und gerät von dort direkt in den Lauf des Gegners, der das Leder aus 25 Meter Entfernung in den Winkel schießt. Wir haben in der Folge nochmal alle Kräfte mobilisiert, haben uns allesamt reingehauen, die eingangs weißen Trikots waren zuletzt braun und schwarz - in puncto Einsatz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.