Sturm »chancenlos« gegen Heimstetten: Droht »greisliger November«?

"Vergangene Woche, bei der 0:5-Niederlage gegen Geretsried, war unsererseits überhaupt kein Feuer da - heute war ein großes Stück die Überlegenheit des Gegners schuld daran, dass wir verloren haben", fasst Hauzenbergs Trainer Alex Geiger kurz und knapp zusammen, woran es diesmal beim Sturm gelegen hatte. Mit 0:3 musste sich die Elf des FC Sturm gegen den SV Heimstetten an diesem Bayernliga-Freitagabend geschlagen geben.

Zwar versuchten die Kicker aus dem Landkreis Passau mitzuspielen, nach der Mittellinie war aber meistens Schluss. Nach gut 20 Minuten gingen die Gäste per Elfmeter-Tor durch Lukas Riglewski in Führung. Und Heimstätten hätte kurz darauf durch Vitus Vochatzer auf 2:0 erhöhen können - doch die Kugel ging knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann David Leitl, der zum verdienten 2:0 für "Hoaschdeng" einnetzte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Riglewski vom Punkt weg Nerven - und verschoss diesmal. H-Wold setzte fünf Minuten vor Schluss endgültig den Deckel drauf auf einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Auswärtserfolg der Romert-Elf.

Geiger weiß, dass "unsere Mittel begrenzt sind - und wenn dann eine Mannschaft mit dieser Klasse auftritt, haben wir schlichtweg keine Chance." Somit blieb die zuletzt geforderte Reaktion aus. "Wir haben's probiert hoch zu pressen und defensiv kompakt zu stehen, machen aber leider wieder viele individuelle Fehler." Fehler, die dem Trainer künftig abgestellt werden müssen und nicht mehr passieren dürfen - "sonst wird's ein greisliger November!"