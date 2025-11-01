Stupp hält es wie Bayerns Vincent Kompany

Am Sonntag treffen Grefrath und Wevelinghoven aufeinander – die beiden nach elf Spieltagen noch ungeschlagenen Top-Mannschaften der Kreisliga A. Der BV Wevelinghoven wurde bereits vor Saisonstart als Top-Favorit der Liga gehandelt, Spitzenreiter Germania Grefrath ist jedoch die Überraschungsmannschaft. Zwei Punkte Vorsprung haben die Grefrather auf den BV. Den wollen sie auch gerne behalten: „Wir haben das Ziel, auch weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, sagt Coach Jörg Gartz. „Mal schauen, ob das auch gegen Wevelinghoven funktioniert.“
Die Gäste aus der Gartenstadt schätzt er stark ein: „Das ist eine extrem gute Mannschaft und die hatte fast jeder in der Liga als Favorit auf dem Zettel“, sagt er. „Aber wir haben auch schon andere Mannschaften wie Vorst, Büttgen und Rosellen geschlagen.“ Deswegen überwiegt bei ihm auf jeden Fall die Vorfreude: „Beide Mannschaften haben es sich hart erarbeitet, dass am Sonntag so ein schönes Spitzenspiel ansteht.“ Die Trainingswoche der Grefrather war etwas durchwachsen, arbeits- und krankheitsbedingt stand nie die ganze Mannschaft auf dem Platz und wird es auch am Sonntag nicht. „Eine schlagkräftige und motivierte Truppe haben wir aber auf jeden Fall zusammen“, so Gartz.
Anders als andere Gegner wird Wevelinghoven nicht behandelt: „Wir machen alles wie immer, treffen uns, bauen alles auf, bereiten uns vor“, sagt der Trainer. „Wevelinghoven wird gut sein – aber das sind wir auch.“ Auch in Wevelinghoven ist die Vorfreude aufs Spitzenspiel groß. Ungeschlagen bleiben ist hier das Minimalziel: „Je nach Spielverlauf bin ich vielleicht mit einem Unentschieden zufrieden, aber wir fahren nach Grefrath, um zu gewinnen“, sagt Trainer Markus Stupp ganz klar. Mit einem Sieg würde Wevelinghoven an Grefrath vorbeiziehen, bei einem Remis oder einer Niederlage könnte die drittplatzierte DJK Novesia ihrerseits am BV vorbeiziehen. „Wir wollen die Tabellenspitze erobern“, so Stupp. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Die vergangenen Duelle in Grefrath konnten allerdings immer die Gastgeber für sich entscheiden: „Asche ist für uns immer ungewohnt, wir dürfen nicht erwarten, dass wir da unser gewohntes Spiel durchziehen“, sagt der Coach. „In der Vorsaison haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen und nie ins Spiel gefunden.“ Das soll diesmal anders laufen, auch wenn er Grefrath nicht unverdient ganz oben sieht: „Die haben eine extrem geschlossene und kampfstarke Truppe und zudem in Bozidar Mestrovic den besten Torjäger der Liga“, sagt er. „Zudem ist der Platz in Grefrath immer gut gefüllt und die Mannschaft wird von außen richtig gut gepusht – uns erwarten also widrige Verhältnisse.“
Die Trainingswoche lief aber gut, zwei Schlüsselspieler sind wieder fit: „Maik Odenthal und Alican Korkmaz sind wieder ins Training eingestiegen und sind zumindest eine Option für Sonntag“, verrät Stupp. „Ansonsten halte ich es wie Vincent Kompany: Wir wollen nicht groß drumrumreden, sondern auf den Platz gehen und abliefern!“