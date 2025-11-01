Markus Stupp weiß, worauf es ankommt. – Foto: L. Bernrath

Stupp hält es wie Bayerns Vincent Kompany Tabellenführer Germania Grefrath empfängt Verfolger BV Wevelinghoven zum Topspiel der Kreisliga A.

Am Sonntag treffen Grefrath und Wevelinghoven aufeinander – die beiden nach elf Spieltagen noch ungeschlagenen Top-Mannschaften der Kreisliga A. Der BV Wevelinghoven wurde bereits vor Saisonstart als Top-Favorit der Liga gehandelt, Spitzenreiter Germania Grefrath ist jedoch die Überraschungsmannschaft. Zwei Punkte Vorsprung haben die Grefrather auf den BV. Den wollen sie auch gerne behalten: „Wir haben das Ziel, auch weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, sagt Coach Jörg Gartz. „Mal schauen, ob das auch gegen Wevelinghoven funktioniert.“

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 Ge. Grefrath BV Wevelinghoven Wevelinghov. 15:00 live PUSH Die Gäste aus der Gartenstadt schätzt er stark ein: „Das ist eine extrem gute Mannschaft und die hatte fast jeder in der Liga als Favorit auf dem Zettel“, sagt er. „Aber wir haben auch schon andere Mannschaften wie Vorst, Büttgen und Rosellen geschlagen.“ Deswegen überwiegt bei ihm auf jeden Fall die Vorfreude: „Beide Mannschaften haben es sich hart erarbeitet, dass am Sonntag so ein schönes Spitzenspiel ansteht.“ Die Trainingswoche der Grefrather war etwas durchwachsen, arbeits- und krankheitsbedingt stand nie die ganze Mannschaft auf dem Platz und wird es auch am Sonntag nicht. „Eine schlagkräftige und motivierte Truppe haben wir aber auf jeden Fall zusammen“, so Gartz.

Anders als andere Gegner wird Wevelinghoven nicht behandelt: „Wir machen alles wie immer, treffen uns, bauen alles auf, bereiten uns vor“, sagt der Trainer. „Wevelinghoven wird gut sein – aber das sind wir auch.“ Auch in Wevelinghoven ist die Vorfreude aufs Spitzenspiel groß. Ungeschlagen bleiben ist hier das Minimalziel: „Je nach Spielverlauf bin ich vielleicht mit einem Unentschieden zufrieden, aber wir fahren nach Grefrath, um zu gewinnen“, sagt Trainer Markus Stupp ganz klar. Mit einem Sieg würde Wevelinghoven an Grefrath vorbeiziehen, bei einem Remis oder einer Niederlage könnte die drittplatzierte DJK Novesia ihrerseits am BV vorbeiziehen. „Wir wollen die Tabellenspitze erobern“, so Stupp. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Bilanz ist eindeutig