Stunde der Wahrheit für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

– Foto: Thomas Nast

Am kommenden Samstag (6. Juni) schlägt für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Stunde der Wahrheit. Wenn das Team aus der Weststadt beim VfB Friedrichshafen am schönen Bodensee gastiert, geht es um weit mehr als nur um einen klassischen Saisonausklang. Es ist das Finale einer intensiven Spielzeit in der Verbandsliga Württemberg, die mit Platz vier enden könnten und zusätzlich emotional maximale Brisanz verspricht.

Da die Teams in dieser Tabellenregion eng beieinanderliegen, könnte am Ende jedes Tor über die Platzierung entscheiden. Die Marschroute der Elf vom Sauerbach ist daher klar: Ein Auswärtssieg am Bodensee ist Pflicht, um im Endabrechnungs-Szenario die Nase vorn zu haben – gleichzeitig schielt man in der Weststadt natürlich auf die Zwischenstände der Konkurrenzplätze.

Die Tabellenkonstellation vor dem finalen Spieltag garantiert ein echtes Herzschlagfinale. Mit aktuell 48 Punkten rangiert die TSG auf Rang fünf der Tabelle, ist aber mittendrin in einem packenden, vierseitigen Fernduell um die endgültige Platzierung. Gemeinsam mit dem SV Fellbach, den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem TSV Berg kämpfen die Jungs aus der Weststadt um den vierten Tabellenplatz. Das wäre die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Formstärke gegen Defensivsorgen: Die taktische Ausgangslage

Rein sportlich reist die TSG als Favorit an. Die Mannschaft strotzt nach zuletzt drei Siegen in Folge vor Selbstvertrauen. Beeindruckende zwölf Zähler holte die Faber-Elf aus den vergangenen fünf Partien. Wie reif das Team mittlerweile agiert, bewies der jüngste 2:1-Erfolg gegen den TSV Oberensingen, bei dem die TSG defensiv kompakt stand und offensiv eiskalt zuschlug.

Ganz anders ist die Gemütslage beim VfB Friedrichshafen: Die Gastgeber erlebten am vergangenen Wochenende ein sportliches Debakel und kamen eben gegen jenen TSV Oberensingen mit 2:6 unter die Räder. Diese eklatanten Defensivschwächen des VfB, der in dieser Saison bereits 14 Niederlagen einstecken musste (bei 13 Siegen und 4 Unentschieden), will die brandgefährliche TSG-Offensive am Samstag gezielt bespielen.

Mit 15 Saisonsiegen hat Hofherrnweiler die statistisch reifere Spielanlage vorzuweisen. Dennoch ist Wachsamkeit geboten: Die 13 eigenen Saisonniederlagen der TSG zeigen, dass man in dieser ausgeglichenen Liga an einem unkonzentrierten Tag schnell bestraft werden kann. Zudem hat die Elf vom Sauerbach noch eine sportliche Rechnung zu begleichen: Das Hinspiel am Sauerbach ging unglücklich mit 0:1 verloren – hier gilt es, im direkten Vergleich Wiedergutmachung zu betreiben.

Der finale Auftrag für das Trainer-Duo

Neben dem Kampf um die Punkte sorgt die personelle Zukunft für zusätzliche Motivation auf dem Platz. Nach dem Schlusspfiff geht in Friedrichshafen eine erfolgreiche und sportlich prägende Trainer-Ära zu Ende.

Cheftrainer Patrick Faber wird am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen und die taktischen Kommandos geben. Für den Verein und seinen Coach schließt sich ein Kreis: Es ist das Finale einer Zusammenarbeit, die vor allem nach dem Aufstieg in die Verbandsliga eine sensationelle sportliche Entwicklung genommen hat. Faber formte das Team Schritt für Schritt zu einer taktisch disziplinierten, etablierten Größe im württembergischen Oberhaus.

Unterstützt wurde er dabei maßgeblich von Co-Trainer Bastian Heidenfelder, der die TSG zum Saisonende ebenfalls verlassen wird. Für das eingespielte Trainer-Duo wird die Partie im Friedrichshafener Stadion somit zu einem hochemotionalen Abschiedsspiel.

Das gesamte Team und die mitreisenden Fans wollen am Samstag noch einmal alle Kräfte bündeln. Das sportliche Ziel ist klar definiert: Die taktische Marschroute perfekt umsetzen, den vierten Platz erobern und den beiden Trainern das verdiente, sportliche Sahnehäubchen auf die gemeinsame Zeit setzen.

Wichtiger Hinweis:

Die TSG setzt zum Spiel an den Bodensee einen Bus für die Fans ein. Treffpunkt im FRITZ-Sportpark ist um 11Uhr. Abfahrt 11.15 Uhr. Die Kosten für den Bus betragen 15 EUR inkl. einer Eintrittskarte für die Verbandsliga-Partie. Anmeldungen per E-Mail bei Achim Pfeifer (a.pfeifer@tsg-1899.de) oder per WhatsApp bei Mario Katinic unter 0172 6353256.