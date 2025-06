Stunde der Entscheidung und der Rattenschwanz dahinter

Matthias Manderscheid macht keinen Hehl daraus, dass diese 14. Saison lieber in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als in der Saarlandliga über die Bühne gehen soll. "Schließlich willst du als Amateurfußballer stets so hoch hinaus, wie es irgendwie möglich ist", meint der 29-Jährige. Und fast hätte seiner Mannschaft am Mittwoch in Gau-Odernheim sogar eine knappe Niederlage mit einem Tor zum Aufstieg gereicht - hätte nicht TSV-Toptorschütze Fabio Moreno Fell in der fünften Minute der Nachspielzeit beim 1:1 (0:0) in Mülheim-Kärlich wieder einmal eiskalt zugeschlagen.

"Unser Verein war mit einer größeren Delegation vor Ort gewesen. Dass Gau-Odernheim noch so spät der Ausgleich gelungen ist, finde ich gar nicht so schlimm. Schließlich sind wir eh keine Mannschaft, die gut darin ist, ein Ergebnis zu verwalten. Es bringt also nichts, auf eine knappe Niederlage zu setzen - oder nun eben auf ein Unentschieden", betont Matthias Manderscheid. Vielmehr werde man alles daran setzen, mit einem Sieg als Aufsteiger durchs Ziel zu gehen.