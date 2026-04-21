Stuhr nutzt seine Momente

Der TV Stuhr hat sich im Kellerduell der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 2:1 gegen den SV Germania Helstorfdurchgesetzt. In einer insgesamt zerfahrenen Partie entschieden Effizienz und individuelle Fehler die Begegnung zugunsten der Gastgeber.
Für Matthias Maszke, Trainer des SV Germania Helstorf, blieb vor allem die Enttäuschung: „Ja, das war ein bitteres Ergebnis für uns am Sonntag in Stuhr. Beiden Mannschaften hat man angemerkt, dass sie im Tabellenkeller stehen. Beide waren nervös, aber am Ende wollte Stuhr nach meiner Auffassung etwas mehr, hat ein bisschen mehr investiert und auch das glückliche Ende für sich gehabt.“
Die Anfangsphase beschrieb er als zäh und umkämpft. „In der ersten Halbzeit hat sich noch viel im Mittelfeld abgespielt, wobei Stuhr sehr griffig und aggressiv auf dem Kunstrasenplatz war“, sagte Maszke und ergänzte: „Sie haben uns im Mittelfeld keine Luft gelassen, früh angelaufen, sodass wir kaum in den Kombinationsfußball gekommen sind, sondern mit langen Bällen arbeiten mussten.“ Folgerichtig blieb es bis zur Pause beim 0:0.
Die Führung für den TV Stuhr fiel dann aus Sicht der Gäste unnötig. „In der 52. Minute kam ein langer, eigentlich ungefährlicher Ball in unseren Strafraum. Außen- und Innenverteidiger sind zusammengeprallt und haben den Ball Jonah Hellmers direkt vor die Füße gelegt“, schilderte Maszke die Szene, die Jonah Hellmers zur Führung nutzte.
Mit zunehmender Spielzeit öffnete Helstorf die Defensive – und wurde bestraft. „Dann bekommen wir einen Konter über die Außenbahn, der clever zurückgelegt wird, und Fichtner schiebt zum 2:0 ein“, so Maszke zum Treffer von Henri Fichtner (76.).
Die Gäste kamen zwar noch einmal heran, als Nico Kiedrowski in der 84. Minute verkürzte. „In der 84. Minute konnte Kiedorowski mit einem schönen Schuss aus 25 Metern in den Winkel den Anschlusstreffer erzielen“, sagte Maszke, verwies jedoch zugleich auf vergebene Möglichkeiten: „Sascha Bremer hatte noch einen Pfostentreffer und Leon Koch zwei große Chancen im Eins-gegen-eins, aber es hat nicht mehr gereicht.“
So blieb es beim Heimsieg für den TV Stuhr, der sich im Tabellenkeller etwas Luft verschafft. Helstorf hingegen verpasste die Chance, sich weiter im gesicherten Mittelfeld zu etablieren – entsprechend fiel das Fazit des Trainers aus: „Am Ende war es eine deprimierende Heimreise. Stuhr hat aber verdient gewonnen.“
TV Stuhr – SV Germania Helstorf 2:1
TV Stuhr: Daniel Lübben, Henri Fichtner (87. Niklas Oberbach), Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Benjamin Enoch Thies (59. Finn Arnhold), Arlind Durguti (81. Jesco Wehrhahn), Theo Fichtner, Pardes Khil, Jonah Hellmers, Karim Bockau, Ozan Celik (73. Byron Lee Garcia) - Trainer: Stephan Stindt
SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer (75. Nico Kiedrowski), Frederik Wiese, Nils Bruns, Hajo Al Mahshoush (46. Elias Koch), Jannis Neugebauer, Leon Koch, Arne Schneekönig (57. Tom Polke), Thorben Neugebauer, Lukas Bertram (32. Tobias Schild), Michael Draper - Trainer: Matthias Maszke
Schiedsrichter: Marc Gareis
Tore: 1:0 Jonah Hellmers (52.), 2:0 Henri Fichtner (76.), 2:1 Nico Kiedrowski (84.)