Stuhr nutzt seine Momente 2:1 gegen den SV Germania Helstorf – Helstorf lässt Chancen liegen von red · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der TV Stuhr hat sich im Kellerduell der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 2:1 gegen den SV Germania Helstorfdurchgesetzt. In einer insgesamt zerfahrenen Partie entschieden Effizienz und individuelle Fehler die Begegnung zugunsten der Gastgeber.

Für Matthias Maszke, Trainer des SV Germania Helstorf, blieb vor allem die Enttäuschung: „Ja, das war ein bitteres Ergebnis für uns am Sonntag in Stuhr. Beiden Mannschaften hat man angemerkt, dass sie im Tabellenkeller stehen. Beide waren nervös, aber am Ende wollte Stuhr nach meiner Auffassung etwas mehr, hat ein bisschen mehr investiert und auch das glückliche Ende für sich gehabt.“ Die Anfangsphase beschrieb er als zäh und umkämpft. „In der ersten Halbzeit hat sich noch viel im Mittelfeld abgespielt, wobei Stuhr sehr griffig und aggressiv auf dem Kunstrasenplatz war“, sagte Maszke und ergänzte: „Sie haben uns im Mittelfeld keine Luft gelassen, früh angelaufen, sodass wir kaum in den Kombinationsfußball gekommen sind, sondern mit langen Bällen arbeiten mussten.“ Folgerichtig blieb es bis zur Pause beim 0:0.