Stürzt SCHOTT vom Sonnenplatz? In der Thüringenliga steht ein echtes Spitzenspiel an: Der SV 09 Arnstadt empfängt Tabellenführer SV SCHOTT Jena – und die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. von André Hofmann · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Nach dem Spiel könnte es einen neuen Spitzenreiter geben. Seit dem 9. Spieltag thront SCHOTT Jena an der Tabellenspitze, doch nun wackelt der Platz an der Sonne. Mit einem Heimsieg würden die „Nullneuner“ am aktuellen Tabellenführer vorbeiziehen – zumindest vorübergehend, denn Arnstadt hat ein Spiel mehr absolviert. Dennoch: Die Chance auf Rang eins ist greifbar.

Formkurven zeigen in unterschiedliche Richtungen Während SCHOTT Jena im Kalenderjahr 2026 zwar noch ungeschlagen ist, lief der Start dennoch nicht ganz nach Plan. Zwei knappe Siege und zwei Unentschieden sorgten dafür, dass die Konkurrenz näher heranrückte. Kapitän Carlos Damian ordnet die Situation dennoch gelassen ein: „Natürlich haben wir uns den Start in die Rückrunde anders vorgestellt, weil wir gerade für die Heimspiele einen anderen Anspruch pflegen. Dennoch muss man bedenken, dass wir seit 14 Ligaspielen ungeschlagen sind und die beste Auswärtsmannschaft der Liga sind.“ Genau darin liegt eine der großen Stärken der Jenaer: Auswärts ist SCHOTT weiterhin unbesiegt, sogar ohne Punktverlust – ein echtes Faustpfand im Kampf um die Tabellenführung. Ganz anders die Stimmung in Arnstadt: Dort scheint der Motor aktuell auf Hochtouren zu laufen. 13 Punkte aus fünf Spielen im Jahr 2026 sprechen eine klare Sprache. Unter der Woche setzte man mit einem 6:1 in Bad Frankenhausen ein weiteres Ausrufezeichen. Kapitän Silvano Varnhagen zeigt sich entsprechend zufrieden: „Ich denke, wir können sehr zufrieden mit dem Start in die Rückrunde sein. Im Nachhinein tut es natürlich trotzdem weh, dass wir das 2:0 in Büßleben noch aus der Hand gegeben haben. Aber nach der nicht vorhandenen Vorbereitung, gefühlt ohne Einheiten auf dem Platz, kann man natürlich nur zufrieden sein.“

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena 14:00 PUSH

Mehr als nur drei Punkte Die tabellarische Brisanz spielt für beide Teams offiziell nur eine Nebenrolle – zumindest nach außen. „Es ist ein schöner Nebeneffekt, Tabellenführer werden zu können, allerdings möchten wir einfach das Spiel gewinnen“, sagt Varnhagen. „Wir sind zu Hause noch ungeschlagen und wollen diese Serie ausbauen. Und wir haben noch etwas gut zu machen nach der knappen Pokalniederlage.“ Auch Damian betont den Fokus auf die eigene Leistung: „Nein, das spielt in unseren Köpfen keine Rolle. Wir schauen nur auf uns selbst. Arnstadt ist unser erster Verfolger und es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.“