Stürmt Fabio Moreno Fell bald für die U23 von Mainz 05?

Mainz. In welcher Liga die U23 des FSV Mainz 05 in der kommenden Saison spielt, entscheidet sich erst am Samstag, wenn die Rheinhessen am letzten Regionalliga-Spieltag beim SC Freiburg II zu Gast sind. Gelingt der Klassenerhalt oder muss die 05-Zweite den Gang in die Oberliga antreten? Während die sportliche Zukunft noch unklar ist, haben die Mainzer für ihre U23 nach Informationen der AZ-Redaktion aber bereits mindestens ein klares Transferziel für den Sommer auserkoren: Fabio Moreno Fell.

