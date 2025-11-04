Stürmisches Wetter und eine Niederlage für SG Elztal



Am Sonntag den 26.10.25 trafen die SG Elztal Damen auf die Damen von SG Sinzheim/Unzhurst in Unzhurst.

Bei stürmischen Wetter mussten sich die SG Elztal Damen mit einer 6:0 Niederlage geschlagen geben.

Bereits in der Anfangsphase geriet das Team aus dem Elztal durch zwei Treffer von Nora Boschert (1./27. Minute) in Rückstand.

Von Seiten des SG Elztal war wenig zu sehen. Somit ging es in die Halbzeitpause.