Stürmisches Wetter und eine Niederlage für SG Elztal

Am Sonntag den 26.10.25 trafen die SG Elztal Damen auf die Damen von SG Sinzheim/Unzhurst in Unzhurst.
Bei stürmischen Wetter mussten sich die SG Elztal Damen mit einer 6:0 Niederlage geschlagen geben.
Bereits in der Anfangsphase geriet das Team aus dem Elztal durch zwei Treffer von Nora Boschert (1./27. Minute) in Rückstand.
Von Seiten des SG Elztal war wenig zu sehen. Somit ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel baute Sinzheim/Unzhurst den Vorsprung durch Nelly Fischer (47.) sowie einen weiteren Treffer kurz darauf weiter aus (48.). In der 81. Minute kam es zum erneuten Treffer, kurz darauf machte Nina Rauber (83.) den Deckel zu.
Trotz der Niederlage zeigte die SG Elztal phasenweise gute Ansätze, konnte gegen die spielstarke Offensive des Gegners jedoch nicht bestehen.
Am kommenden Sonntag spielen die SG Elztal Damen auswärts gegen den SG Buchenbach/Oberried. Anstoß ist um 15:00 Uhr.