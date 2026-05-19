Stürmerin verlängert bei den Frauen des VfB Stuttgart

Julia Glaser bleibt Weiß-Rot. Der VfB hat den bis ursprünglich 2026 datierten Vertrag mit der Stürmerin vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.
Im Sommer 2024 wechselte die Offensivspielerin vom SC Freiburg II zum VfB. Mit ihrer Torgefährlichkeit (15 Treffer aus 20 Spielen) verhalf sie den Breisgauerinnen zum damaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Seitdem absolvierte die gebürtige Baslerin insgesamt 37 Pflichtspiele für den Club aus Cannstatt, in denen sie 14 Tore erzielte. Ihr neues Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027.
Mit Stationen in der Schweiz, den USA und Italien verfügt die 28-Jährige über vielseitige internationale Erfahrung. Nach ihrer Zeit beim FC Basel (2014 bis 2016) zog es die Stürmerin in die USA, wo sie für die Fresno State Bulldogs (2016 bis 2018) und die Point Loma Sea Lions (2018 bis 2020) spielte. Anschließend wechselte Julia Glaser nach Italien und stand dort für SSD Roma CF (2020 bis 2021) sowie Lazio Rom (2021 bis 2022) auf dem Platz.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Julia ihren Vertrag beim VfB um ein weiteres Jahr verlängert hat. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sie bewiesen, wie wichtig sie für die Mannschaft ist. Mit ihrer klaren Spielweise, ihrer Stärke in Ballsicherung und Abschluss sowie ihrer Ruhe in Drucksituationen ist sie jederzeit anspielbar. Zudem ist sie eine echte Teamplayerin und ein wichtiger Charakter für die gesamte Mannschaft.“
Julia Glaser sagt: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim VfB verlängert zu haben und bin froh, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein. Mit meinen Qualitäten möchte ich dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen und den Verbleib in der Bundesliga sichern. Ich bin überzeugt, dass wir als Team noch viel erreichen können und freue mich, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“