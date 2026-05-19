Stürmerin verlängert bei den Frauen des VfB Stuttgart Die Offensivkraft Julia Glaser bleibt dem Zweitliga-Meister erhalten. von vfb · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

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Julia Glaser bleibt Weiß-Rot. Der VfB hat den bis ursprünglich 2026 datierten Vertrag mit der Stürmerin vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Im Sommer 2024 wechselte die Offensivspielerin vom SC Freiburg II zum VfB. Mit ihrer Torgefährlichkeit (15 Treffer aus 20 Spielen) verhalf sie den Breisgauerinnen zum damaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Seitdem absolvierte die gebürtige Baslerin insgesamt 37 Pflichtspiele für den Club aus Cannstatt, in denen sie 14 Tore erzielte. Ihr neues Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027. Mit Stationen in der Schweiz, den USA und Italien verfügt die 28-Jährige über vielseitige internationale Erfahrung. Nach ihrer Zeit beim FC Basel (2014 bis 2016) zog es die Stürmerin in die USA, wo sie für die Fresno State Bulldogs (2016 bis 2018) und die Point Loma Sea Lions (2018 bis 2020) spielte. Anschließend wechselte Julia Glaser nach Italien und stand dort für SSD Roma CF (2020 bis 2021) sowie Lazio Rom (2021 bis 2022) auf dem Platz.