Stürmerin mit Liga-Erfahrung Slowenische Nationalspielerin Lara Prasnikar verstärkt die Offensive des VfL Wolfsburg von red · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Wolfsburg hat seine Offensive mit einer erfahrenen Bundesliga-Spielerin verstärkt. Lara Prasnikar kehrt aus der US-amerikanischen Profiliga nach Deutschland zurück und unterschreibt bei den Wölfinnen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die 28-jährige slowenische Nationalspielerin kommt von den Utah Royals und wird künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Prasnikar wechselte 2025 von Eintracht Frankfurt zu den Utah Royals. Für den Klub aus dem Großraum Salt Lake City absolvierte sie saisonübergreifend zwölf Partien und erzielte zwei Tore. Zuvor hatte sie fünf Jahre in Frankfurt gespielt und sich dort zu einer der etablierten Angreiferinnen der Bundesliga entwickelt. Ihre Bilanz aus der deutschen Eliteklasse unterstreicht ihre Torgefahr: In 162 Bundesliga-Spielen erzielte Prasnikar 68 Treffer. Vor ihrer Zeit in Frankfurt hatte sie von 2016 bis 2020 für den 1. FFC Turbine Potsdam gespielt.

Viel Erfahrung für den VfL Auch international bringt die Slowenin eine umfangreiche Erfahrung mit. Für die Nationalmannschaft ihres Landes absolvierte Prasnikar bislang 94 Spiele und erzielte 48 Tore. 2023 wurde sie zur slowenischen Nationalspielerin des Jahres gewählt. Beim VfL soll sie vor allem im Angriff für zusätzliche Qualität sorgen. Prasnikar kann sowohl als klassische Mittelstürmerin als auch in einer etwas zurückgezogenen Rolle eingesetzt werden.