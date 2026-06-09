Stürmer wechselt von Neckarsulm nach Pforzheim

– Foto: Marco Nabinger

Gianluca Trianni wechselt von Türkspor Neckarsulm in die Goldstadt. Der 23-jährige Stürmer spielte ab der U15 bis zur U19 beim SSV Reutlingen. Dort feierte er mit der C- und A-Jugend jeweils den Aufstieg in die Bundesliga. Mit der U19 feierte er auch den Gewinn des WFV-Pokals, wo man unter anderem die Teams des 1. FC Heidenheim und des VfB Stuttgart hinter sich ließ.

Gianluca wurde in Böblingen geboren, wo er auch heute noch wohnt. Er liebt italienische Pasta und spanische Musik. In seiner Freizeit spielt er häufig Paddle-Ball. Sein Studium zum Wirtschaftsingenieur hatte er zwar unterbrochen, will aber das Studium wieder aufnehmen.

Er selbst beschreibt sich wie folgt:

"Mich zeichnet meine Geschwindigkeit, meine physische Stärke und meine Abschlussqualitäten aus. Mein rechter Fuß ist zwar etwas stärker, aber ich bin beidfüßig. Ich bin absoluter Teamplayer und möchte immer gewinnen. Ich denke, dass ich hier in Pforzheim in eine richtig gute Mannschaft komme und habe richtig Bock, hier zu spielen."