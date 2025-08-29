Stürmer wechselt von der Oberliga in die Regionalliga

Der Regionalligist SGV Freiberg hat Henrick Selitaj vom Oberligisten 1. Göppinger SV verpflichtet. Hier kommen die Infos der Freiberger dazu:

Der 21-jährige Stürmer kommt vom Göppinger SV und wird künftig unsere Offensive verstärken.

Mit seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und seinem ausgeprägten Offensivdrang soll Henrick nun das Freiburger Angriffsspiel bereichern.

Henrick durchlief in seiner Jugend die renommierten Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Heidenheim und des VfB Stuttgart. Dort legte er die Grundlage für seine fußballerische Ausbildung, bevor er sich im Aktivenbereich beim Göppinger SV weiterentwickelte und als treffsicherer Angreifer auf sich aufmerksam machte.

Sportlicher Leiter Mario Estasi sagt über den Transfer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Henrick für den SGV gewinnen konnten. Er ist ein junger, hungriger Spieler mit viel Potenzial, der bereits eine sehr gute Ausbildung genossen hat. In Göppingen hat er gezeigt, dass er sich im Herrenbereich durchsetzen kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird und unserem Team zusätzliche Qualität im Angriff verleiht.“

Willkommen in Freiberg, Henrick! Wir wünschen dir viel Erfolg und eine erfolgreiche Zeit im SGV-Trikot!

---

Das gibt der 1. Göppinger SV dazu bekannt:

Der 1. Göppinger SV gibt den Transfer von Henrick Selitaj bekannt.

Der 21-jährige Stürmer schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ambitionierten Regionalligisten SGV Freiberg an, der aktuell die Tabelle der Regionalliga Südwest anführt.

Henrick hat sich in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in der Regionalliga und auch zu Beginn der laufenden Oberliga-Spielzeit ins Schaufenster gespielt. Mit seiner Dynamik, Einsatzfreude und spielerischen Qualität hat er sich nicht nur in Göppingen einen Namen gemacht, sondern auch das Interesse höherklassiger Vereine geweckt.

Der Wechsel von Henrick Selitaj ist ein weiterer Beleg dafür, dass der 1. Göppinger SV seinem eingeschlagenen Weg treu bleibt: junge Spieler weiterzuentwickeln und ihnen den Sprung in den Profifußball zu ermöglichen.

„Henrick hat in Göppingen eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind stolz, dass er nun die Chance bekommt, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Für uns ist es ein weiterer Beweis, dass unsere Philosophie einmal mehr Früchte trägt“, so Gianni Coveli, Geschäftsführer Sport.

Der 1. Göppinger SV bedankt sich bei Henrick Selitaj herzlich für die gemeinsame Zeit und seinen Einsatz im rot-schwarzen Trikot. Der gesamte Verein wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles erdenklich Gute.