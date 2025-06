Stürmer verlässt Regionalliga-Absteiger und wechselt in die Oberliga

Der 1. Göppinger SV, der aus der Regionalliga Südwest abgestiegen ist und in der neuen Saison in der Oberliga Baden-Württemberg spielt, verabschiedet sich von Tyron Profis, der den Verein in Richtung Osten verlässt und künftig für den Oberligisten VFC Plauen auflaufen wird. Neben seiner fußballerischen Laufbahn wird Tyron dort auch ein Studium beginnen.