Stürmer verlängert beim VfB: "Eine wichtige Rolle eingenommen"

Seit der vergangenen Winterpause ist Mohamed Sankoh nach verschiedenen Leih-Stationen wieder zurück beim VfB. Mit drei Toren und zwei Assists in 17 Spielen trug der 21-Jährige zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison bei. In der aktuellen Spielzeit stand der Stürmer in beiden Spielen in der Startelf und trug am vergangenen Sonntag mit einem Treffer und einer Vorlage zum ersten Saisonsieg der U21 bei. Seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag hat der Niederlänger nun vorzeitig verlängert.

Im August 2020 war Mohamed Sankoh als 16-Jähriger von Stoke City in den Nachwuchsbereich des VfB gewechselt. Über die U19 und die U21 gelang dem Angreifer der Sprung in den Kader der Lizenzspielermannschaft. Sein erstes Bundesligaspiel absolvierte Mo Sankoh im Trikot mit dem Brustring am 25. April 2021. Nach einer schweren Knieverletzung, die er sich am ersten Bundesligaspieltag 2021/2022 zuzog, kämpfte sich Mo zurück. Es folgten Leihstationen in der niederländischen Eredivisie bei Vitesse Arnheim (21 Spiele, 2 Tore) und Heracles Almelo (28 Spiele, 6 Tore) sowie bei Cosenza Calcio in der italienischen Serie-B.

Sportdirektor Christian Gentner sagt: „Mo hat in seiner noch jungen Karriere schon viel erlebt und sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Er hat in der U21 in der vergangenen Rückrunde eine wichtige Rolle eingenommen und dies auch in dieser Saison wieder gezeigt. Mo fühlt sich in Stuttgart und im Team sehr wohl und wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist.“