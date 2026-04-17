Stürmer und Physiotherapeut Finn Buttle geht mit in die Saison 2026/27

Der Stürmer und Physiotherapeut verlängert beim VfR. Finn hat sich im Verein schnell eingelebt und fühlt sich rundum wohl.

Nach offenen und konstruktiven Gesprächen war für beide Seiten früh klar, den gemeinsamen Weg in der Saison 2026/27 fortzusetzen. Sowohl menschlich als auch sportlich ist Finn eine große Bereicherung für das Team. Zudem wird er den VfR nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten auch im medizinischen Bereich unterstützen.

Der Verein freut sich über seinen Verbleib und blickt optimistisch auf die kommende Saison – mit vielen Toren und möglichst wenigen Verletzungen die er zu behandeln hat.