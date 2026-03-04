Stürmer und Führungsspieler verlängern beim Landesligisten

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Zweikampfstärke, Spielintelligenz und Übersicht prägt er das Spiel sowohl defensiv als auch im Aufbau. Auch menschlich ist Boldrini längst im Team angekommen und überzeugt mit Einsatzwillen und positiver Ausstrahlung.

Beim TSV Flacht schreitet die Kaderplanung für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter voran. Mit Luca Boldrini bleibt ein wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld erhalten. Der 20-Jährige war vor der vergangenen Spielzeit vom TSV Heimsheim an die Kelterstraße gewechselt und erkämpfte sich rasch einen Stammplatz.

Die Verantwortlichen setzen weiterhin auf seine Entwicklung und freuen sich auf viele weitere Einsätze im schwarz-blauen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Ilshofen

Beim TSV Ilshofen schreiten die Personalplanungen für die Saison 2026/27 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1 weiter voran. Mit Maximilian Krieger und Moritz Lindner haben zwei wichtige Offensivkräfte ihre Zusage bis 2027 gegeben.

Stürmer Max Krieger bleibt damit der treffsichere Zielspieler im Angriff und soll weiterhin für Torgefahr sorgen. Auch Moritz Lindner hält den Rot-Weißen die Treue. Auf der Außenschiene bringt er Tempo, Dynamik und Führungsqualität ins Spiel und prägt die Mannschaft mit seiner Erfahrung.

Die Verlängerungen unterstreichen den Kurs des TSV Ilshofen, auf bewährte Leistungsträger zu setzen und mit einem stabilen Kern in die kommende Spielzeit zu gehen.

