„Stürmer-Typ haben wir bislang nicht" - Verden legt weiter nach

Der FC Verden 04 zeigt sich auf dem Transfermarkt weiterhin enorm präsent und verpflichtete mit Ruwen Albrecht, der bislang vor allem im Jugendfußball auf sich aufmerksam machte.
Er gehörte dem bärenstarken Jahrgang des JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen an, der in der Spielzeit 2024/25 nur hauchdünn den Sprung die U19-DFB-Nachwuchsliga verpasste und zudem nach spektakulären Siegen über Hannover 96 und den VfL Osnabrück das Finale des Niedersachsenpokals erreichte. Albrecht spielte dabei eine tragende Rolle, erzielte alleine 29 Tore in 22 Ligapartien.
Angesichts der Quote wird schnell klar, welche Position er einnehmen wird. „Diesen Stürmer-Typ haben wir bislang nicht. Mit seinem Tempo wird er viele Mannschaften vor Probleme stellen", so der sportliche Leiter Sajieh Jaber. Der 19-Jährige sei auf mehreren Positionen einsetzbar. Die Flexibilität wird helfen, Spielminuten zu sammeln. Trifft er doch auf starke Konkurrenz wie Spielertrainer Bastian Reiners, Kapitän Jonas Austermann oder Dennis Hoins.
Im ersten Herrenjahr zahlte Albrecht noch etwas Lehrgeld. Bei den Sportfreunden Lotte (Regionalliga West) kam er kaum zum Zug, beim Verdener Ligakonkurrenten Egestorf-Langreder ging der anfängliche Stammplatz im Saison-Endspurt verloren. Auf seine neue Aufgabe blickt der Angreifer positiv gestimmt: „Die Gegebenheiten sind auf einem sehr hohen Niveau und deshalb bin ich mir sicher, dass ich mich hier richtig gut entwickeln kann."
Das Mannschaftstraining nahm am gestrigen Montag bereits an Fahrt auf. Der FC Verden 04 wird während der Vorbereitung auf die dritte Oberliga-Spielzeit am Stück versuchen, gleich neun Neuzugänge zu integrieren.