„Stürmer-Typ haben wir bislang nicht" - Verden legt weiter nach

– Foto: Jörg Struwe

Der FC Verden 04 zeigt sich auf dem Transfermarkt weiterhin enorm präsent und verpflichtete mit Ruwen Albrecht, der bislang vor allem im Jugendfußball auf sich aufmerksam machte.

Er gehörte dem bärenstarken Jahrgang des JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen an, der in der Spielzeit 2024/25 nur hauchdünn den Sprung die U19-DFB-Nachwuchsliga verpasste und zudem nach spektakulären Siegen über Hannover 96 und den VfL Osnabrück das Finale des Niedersachsenpokals erreichte. Albrecht spielte dabei eine tragende Rolle, erzielte alleine 29 Tore in 22 Ligapartien.

Angesichts der Quote wird schnell klar, welche Position er einnehmen wird. „Diesen Stürmer-Typ haben wir bislang nicht. Mit seinem Tempo wird er viele Mannschaften vor Probleme stellen", so der sportliche Leiter Sajieh Jaber. Der 19-Jährige sei auf mehreren Positionen einsetzbar. Die Flexibilität wird helfen, Spielminuten zu sammeln. Trifft er doch auf starke Konkurrenz wie Spielertrainer Bastian Reiners, Kapitän Jonas Austermann oder Dennis Hoins.