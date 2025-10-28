Stürmer-Talent Spahiu: »Habe Fehler gemacht«

Arian Spahiu wechselte im vergangenen Winter als großer Hoffnungsträger von der SpVgg Hankofen-Hailing zur SpVgg Osterhofen. Der technisch beschlagene Stürmer sollte mithelfen, dass die Herzogstädter den Absturz in die Kreisliga vermeiden. Doch weder für den in Deggendorf lebenden Linksfuß noch für die Grün-Weißen lief es wunschgemäß. Jungspund Spahiu konnte sich in elf Partien nur zweimal in die Torschützenliste eintragen und Osterhofen konnte den Abstieg nicht abwenden. In der Kreisliga performen die Schützlinge von Marco Dellnitz und Axel Dichtl bislang eindrucksvoll, sind nach 15 Spielen immer noch ungeschlagen und können bei einem Vorsprung von elf Punkten auf den zweitplatzierten SV Neuhausen/Offenberg bereits für die Bezirksliga planen. Arian Spahiu stand aber bis dato keine einzig Saison-Minute für den ambitionierten Klub auf dem Spielfeld.

"Ich spiele nicht mehr für Osterhofen. Es hat keinen Ärger oder Streit gegeben, aber es hat einfach für beide Seiten nicht gepasst. Zudem hat sich in meinem Leben in den vergangenen Monaten einiges verändert. Ich habe geheiratet und eine Ausbildung begonnen. Daher stand der Fußball in letzter Zeit bei mir nicht an erster Stelle, aber langsam kribbelt es wieder", schmunzelt Spahiu. Allerdings gibt es einen Haken, denn der 21-Jährige steht bei der SpVgg Osterhofen noch bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag. "Osterhofen muss mitspielen, ansonsten kann ich nicht wechseln", weiß der Angreifer, der für die SpVgg GW Deggendorf als blutjunger Kicker in 38 Landesliga-Partien 12 Treffer erzielte und sechs Vorlagen verzeichnete.







Von der Trat aus zog es Spahiu zur SpVgg Hankofen-Hailing. Beim Regionalligisten kam der Jungspund allerdings nur zu sechs Kurzeinsätzen. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Trainer auf mich baut und habe den Verein deshalb nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen. Vielleicht hätte ich mir noch mehr Zeit geben sollen. Allerdings ist mir die Spielweise im Abstiegskampf nicht unbedingt zugute gekommen. Ich bin ein Spieler, der seine Stärken im Spiel mit dem Ball hat. Eine Anlauf-Maschine wird man aus mir wohl nur schwer machen", scherzt Spahiu, der sich aber ein Stück weit einsichtig zeigt: "Ich habe Fehler gemacht und keine optimalen Entscheidungen getroffen." Ob Arian Spahiu 2026 sein Comeback feiert, steht aktuell noch in den Sternen. "An Interessenten mangelt es nicht. Aber viel hängt von Osterhofen ab", weiß der junge Stürmer.