Stürmer steht spontan im Tor – und rettet Allershausen den Punkt

Nur anfangs ein wenig nervös: Aushilfskeeper Mensur Hamzagic hatte sich die Schulterklopfer nach der Bezirksliga-Partie redlich verdient. – Foto: Michalek

Mensur Hamzagic vom TSV Allershausen war kaum aus dem Urlaub zurück, als ihn der Anruf erreichte: Ob er im Bezirksliga-Spiel ins Tor könne. Der Rest war „ein unglaubliches Erlebnis“.

Der Kaffee war fertig aufgebrüht, die Heimkehr aus dem Kroatien-Urlaub gegen Mitternacht lag nur wenige Stunden zurück. Mensur Hamzagic bereitete sich gerade auf seinen Einsatz in der Zweiten Mannschaft des TSV Allershausen vor, als das Telefon des Stürmers klingelte. Am anderen Ende der Leitung: Ronnie Eigenbrodt, der stellvertretende Abteilungsleiter. „Er meinte: ‚Könntest du dir vorstellen, heute bei der Ersten zu spielen? Im Tor?‘“, erzählt Hamzagic. Alle Keeper, die für einen Bezirksliga-Einsatz infrage gekommen wären, waren ausgefallen. Eine Option gab es noch. Es könne aber sein, dass sich Trainer Michael Stiller noch einmal melde. Wenig später kam tatsächlich der Anruf. Und Hamzagic sagte zu.

Gegen den bisherigen Tabellenführer – und letztjährigen Landesliga-Club – SV Dornach musste der gelernte Stürmer also zwischen den Pfosten bestehen. Stiller traute ihm die Aufgabe zu. „Ich stand schon ein paar Mal im Tor, aber halt nur bei der Zweiten. Und Ende letzter Saison habe ich mal bei der Ersten im Training ausgeholfen“, sagt der ewige Allershausener Mensur Hamzagic. „Vielleicht habe ich ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Hamzagic spielt seit der D-Jugend für den TSV Allershausen – mit zwei kurzen Unterbrechungen. In den beiden zurückliegenden Bezirksliga-Spielzeiten des Vereins, in den Saisonen 2010/11 und 2012/13, gehörte der mittlerweile 40-Jährige zum Kader. Momentan trainiert er die C-Jugend. Die Spieler der aktuellen Ersten Mannschaft kennen ihn alle – und sie hatten keine Ahnung, dass er am Samstag im Bezirksliga-Team aushelfen sollte. Als Hamzagic plötzlich am Treffpunkt auftauchte und sagte, dass er heute im Kasten stehen würde, da dachten sie zunächst an einen Scherz. Doch es war keiner. Wenig später saß er in der Umkleidekabine, streifte sich das Torhütertrikot über und machte sich bereit für seinen Einsatz.

Es klingt vielleicht komisch, aber ganz ehrlich: Ich wollte zu Null spielen.

Mensur Hamzagic

„Natürlich war ich ein bisschen nervös. Andererseits hatte ich nichts zu verlieren“, berichtet Hamzagic. Die erste Situation löste er noch unkonventionell: „Nach einem langen Ball wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich habe die Kugel dann einfach weggepatscht“, sagt der Aushilfskeeper. „Spätestens nach der ersten abgefangenen Flanke war ich aber voll drin.“ Beim Kopfball-Gegentor zum 1:1 kurz vor der Halbzeit war er chancenlos. Geärgert hat es ihn trotzdem.

Seine vielleicht wichtigste Tat hatte er in der Nachspielzeit: „Als eine Flanke in den Strafraum segelte und zwei Dornacher blank standen, habe ich mich rausgestürzt und ,Leo‘ gerufen.“ Damit wird den Teamkollegen normalerweise signalisiert, dass sie nicht eingreifen sollen. Den Ball erwischte er nicht. Der Dornacher bestätigte ihm allerdings später, dass ihn der Ruf entscheidend irritiert hatte. Statt des sicheren Gegentores blieb es damit beim 1:1-Unentschieden.

„Es klingt vielleicht komisch, aber ganz ehrlich: Ich wollte zu Null spielen. Der Punkt ist natürlich gut gegen Dornach, es wären aber sogar drei möglich gewesen“, sagt Hamzagic. Danach gab es viele Schulterklopfer – und ein besonderes Lob: Seine beiden Töchter, sieben und zehn Jahre alt, liefen nach dem Abpfiff aufs Feld. „Die Jüngere hat gesagt: ,Papa, du bist der beste Torwart der Welt‘.“

Am Montag, zwei Tage nach dem Spiel gegen Dornach, wurde Hamzagic 40 Jahre alt. Das schönste Geschenk hatte er sich selbst gemacht. „Es war ein unglaubliches Erlebnis.“ Ob es eine Wiederholung gibt? Vermutlich eher nicht: Nach dieser Saison will er die Fußballschuhe an den Nagel hängen.