Stürmer Schnadt verlängert bei Sportfreunden Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg können weiterhin auf Robin Schnadt bauen: Der Stürmer, der seit der Saison 2023/24 das Trikot der Sportfreunde trägt, hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Nach einer langen, verletzungsbedingten Zwangspause in der Hinrunde der Oberliga Niederrhein ist Schnadt inzwischen auf den Platz zurückgekehrt und unterstreicht mit seiner Vertragsverlängerung seine enge Verbundenheit zum Verein und zur Mannschaft. Trotz seines Ausfalls blieb der Offensivspieler stets nah am Team und arbeitete konsequent an seinem Comeback. Seitdem hat der 26-Jährige vier Oberligaspiele absolviert und ein Tor erzielt sowie eines vorbereitet. In der Vorsaison hatte er in 33 Partien für die SFB elf Mal getroffen und einen Assist beigesteuert.

„Robin hat uns leider die komplette Hinrunde verletzungsbedingt gefehlt, umso mehr freut es uns, dass er jetzt zurück ist und seinen Vertrag sogar verlängert hat. Das zeigt seinen Charakter und seine Verbundenheit mit dem Team. Er ist in der Mannschaft sehr gut angekommen und fühlt sich wohl“, sagt Cheftrainer Salah El Halimi und ergänzt: „Mit seiner Präsenz, seinem Einsatz, seiner Arbeit gegen den Ball und seiner Torgefahr ist er ein enorm wichtiger Faktor für unsere Offensive. Daher freuen wir uns sehr über seine Verlängerung und das damit verbundene Signal innerhalb und außerhalb des Vereins.“

Auch der Vereinsvorsitzende blickt positiv auf die weitere Zusammenarbeit: „Ein guter Stürmer ist von anderen Vereinen immer sehr begehrt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass Robin für weitere zwei Jahre den Sportfreunden Baumberg treu bleibt. Robin hat eine sehr gute Sommervorbereitung gespielt. Leider musste er durch seinen Mittelfußbruch mehrere Monate aussetzen. Er wird wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden und der Mannschaft weiterhelfen“, glaubt Jürgen Schick.