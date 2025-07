Stürmer mit Landesligaerfahrung : Arlind Jonjic wechselt nach Ihrhove

Jonjic spielte in der Rückrunde der vergangenen Saison für Germania Leer in der Landesliga Weser-Ems. In zehn Einsätzen erzielte er dabei zwei Tore. Zuvor war der Stürmer bereits für den SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen aktiv und netzte dort ebenfalls zweimal in sieben Partien ein. Ein genauer Blick auf seine Karriere zeigt: Jonjic ist ein echter Wandervogel, der in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ligen konstant Leistung brachte. Seine stärksten Spielzeiten absolvierte er 2022/23 bei Westrhauderfehn (11 Tore in 20 Spielen) sowie 2023/24 bei BW Papenburg (10 Tore in 20 Spielen). Insgesamt stehen in seiner Vita 121 Pflichtspiele, 47 Tore und 5 Assists – eine beachtliche Quote für einen Angreifer auf Landes- und Bezirksebene.

Mit Jonjic erhält der SV Ihrhove einen Angreifer, der nicht nur über ausgeprägte Abschlussqualitäten verfügt, sondern auch durch seine körperliche Präsenz im Spiel nach vorn Akzente setzen kann. Seine Leistungen in den vergangenen Jahren zeigen, dass er in der Lage ist, konstant auf gutem Niveau zu treffen – unabhängig von der Spielklasse.