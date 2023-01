Stürmer Marek Janssen kommt zum SVM

Mittelstürmer Marek Janssen hat beim SV Meppen einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben. Der in Jemgum (Ostfriesland) geboren 25-Jährige kommt vom Regionalliga-Aufsteiger Tus Blau Weiß Lohne. In der Regionalliga erzielte der Angreifer zuletzt in 13 Spielen acht Tore.