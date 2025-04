Stürmer kehrt zum Landesliga-Spitzenteam zurück

Nach sieben Jahren kehrt ein ehemaliger Schlüsselspieler zu den Nagoldern zurück: Daniel Atis, der seine erste Landesliga-Saison als junger Offensivspieler beim VfL Nagold verbrachte, kehrt für die Saison 2025/26 zurück. Der 28-jährige Stürmer, der sich bereits in seiner ersten Saison durch Geschwindigkeit und Tore auszeichnete, will nun nach vielen Jahren mit verletzungsbedingten Rückschlägen wieder durchstarten und für den VfL Nagold eine wichtige Rolle übernehmen.

Daniel Atis, der in seiner ersten Saison bei den Nagoldern 2016/17 in der Landesliga auffiel, wurde von vielen als eines der größten Talente des Vereins angesehen. Mit seiner beeindruckenden Geschwindigkeit und seinem Instinkt vor dem Tor war er schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden. Doch aufgrund wiederholter Verletzungen konnte er nie die Form erreichen, die ihm viele zugetraut hätten. Diese Rückschläge führten dazu, dass er nach seiner ersten Saison den Verein verließ, um neue Herausforderungen zu suchen.

Die Rückkehr nach Nagold

Seitdem hat Atis seine Karriere an verschiedenen Stationen fortgesetzt, wo er sowohl Erfahrung als auch Entwicklungspotential sammeln konnte. Nun kehrt er zurück zum VfL Nagold, der nach wie vor großes Vertrauen in sein Potenzial hat. Der Verein hat seinen Weg mit großem Interesse verfolgt und sei stolz, einen so starken Charakter zurückgewinnen zu können.