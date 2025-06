Stürmer kehrt nach einem Jahr zum Oberligisten zurück

„Manchmal muss man woanders hingehen, um zu sehen, was man hat.“ Diesen Spruch kennt man und er könnte einem einfallen, wenn man in diesem Jahr auf die Transferaktivitäten des Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd schaut. Nach Veijko Milojkovic und Miladin Filipovic verkündet Sportdirektor Stephan Fichter, dass auch Kelecti Nkem wieder in den Schwerzer zurückkehren wird, der dritte Rückkehrer also.

An den Flügelflitzer aus Kamerun hat man bei der Normannia gute Erinnerungen. Im Sommer 2022 hat man Nkem vom VfB Neckarrems in den Scherzer geholt. Er ist mit der Normannia in die Oberliga aufgestiegen und hat in der ersten Saison nach der Rückkehr seinen Teil dazu beigetragen, dass die Normannia eine so gute Rolle gespielt hat.