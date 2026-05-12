Stürmer in Galaform

FuPa: Zur Pause war der Drops ja im Grunde gelutscht. Wie lief das Spiel aus deiner Sicht?

FuPa: Du selbst warst mit sieben Scorerpunkten in gut 70 Minuten maßgeblich beteiligt. Gute Tagesform oder woran lag es?

Jan Thorben Helmke: Das Ergebnis ist am Ende – auch verdientermaßen – sehr deutlich ausgefallen. In der ersten halben Stunde sah es aber gar nicht zwingend danach aus. Wir haben uns zu Spielbeginn oft mit unnötigen Ballverlusten selbst in Schwierigkeiten gebracht und so auch das Gegentor gefangen. Zum Glück sind wir schnell wieder in Führung gegangen und konnten uns dann spielerisch nach einer halben Stunde stabilisieren. Die drei Tore kurz vor der Pause haben es dann natürlich schon irgendwie entschieden, sodass wir es entspannt zu Ende spielen konnten.

Jan Thorben Helmke: Die Tagesform war bestimmt keine schlechte. Ausschlaggebend war aber eher, dass mich meine Mitspieler auch einfach gut in den Räumen bedient haben. Dann kam dazu, dass es auch einfach so ein Tag war, an dem gefühlt jeder Schuss direkt drin war. Und wenn es dann erstmal läuft, dann läuft’s – das kennt man ja gerade als Stürmer.

FuPa: Tabellarisch befindet ihr euch ein wenig im Niemandsland. Wie siehst du die sportliche Situation eures Teams und sind die Top 5 noch ein motivierendes Ziel?

Jan Thorben Helmke: Die Saison war nach einem guten Start sehr durchwachsen. Vor allem in der Rückrunde waren wir teilweise nicht gut. Noch auf einen Platz in den Top 5 rutschen zu können, wäre natürlich klasse. Umso mehr wollen wir den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitnehmen, um die Saison mit zwei weiteren Erfolgen vernünftig und vor allem mit einem guten Gefühl abzuschließen.

FuPa: 32 Tore in dieser Saison hast du bereits erzielt. Weckt das womöglich Begehrlichkeiten bei anderen Klubs?

Jan Thorben Helmke: Nach dem Winter haben tatsächlich mal ein oder zwei Vereine aus der Gruppenliga angefragt. Solange aber nicht der große SV Werder anklopft, mache ich mir über sowas eigentlich keine ernsthaften Gedanken.

FuPa: Du bist mit 28 Jahren im besten Fußball-Alter. Wie sehen deine persönlichen Ziele aus – soll es vielleicht nochmal ein oder zwei Ligen höher gehen?

Jan Thorben Helmke: Ich möchte in erster Linie fit bleiben. Ich habe diese Saison kein Spiel verpasst, das soll gerne so weitergehen. Sportlich hoffe ich, dass ich an diese – meine bisher beste – Saison anknüpfen kann und auch in den nächsten Jahren meiner Mannschaft mit dem ein oder anderen Tor helfe. Es wäre natürlich super, wenn es dadurch auch mal zu einem Aufstieg mit der SGOW in die Gruppenliga kommen würde.