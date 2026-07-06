Stürmer des VfB Stuttgart II wechselt nach Dänemark

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In den vergangenen eineinhalb Jahren spielte Mo Sankoh 47 Mal für die U21 in der 3. Liga. Dabei gelangen dem Niederländer neun Tore und vier Assists. Erstmals im VfB-Trikot lief der Stürmer im August 2020 nach seinem Wechsel von Stoke City auf. Über die U19 und U21 gelang ihm der Sprung in den Kader der Lizenzspielermannschaft. Im DFB-Pokal erzielte er bei einem Einsatz einen Treffer und auch in der Bundesliga stand „Mo“ auf dem Platz. Am 25. April 2021 feierte er sein Debüt, am 14. August 2021 folgte sein zweiter Einsatz, allerdings zog er sich hierbei eine schwere Knieverletzung zu. Nach monatelanger Reha kämpfte er sich zurück. Es folgten Leihstationen in der niederländischen Eredivisie bei Vitesse Arnheim (21 Spiele, 2 Tore) und Heracles Almelo (28 Spiele, 6 Tore) sowie bei Cosenza Calcio in der italienischen Serie-B.

Danke für deinen Einsatz für den VfB und alles Gute, Mo!