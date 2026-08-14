Stürmer beim FCTJ - wiederholt sich die Geschichte?!

Zwei Spiele, zwei Unentschieden: Die bisherige Bilanz des FC Thüringen Jena lässt sich durchaus positiv bewerten. Auch Lukas Birkner kann mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft grundsätzlich leben, sieht aber gleichzeitig noch Luft nach oben. „Mit der Leistung der ersten beiden Spiele können wir grundsätzlich zufrieden sein, auch wenn natürlich in beiden Spielen vielleicht noch etwas mehr drin gewesen wäre“, erklärt der Stürmer. Entscheidend sei zunächst, dass der FCTJ ohne Niederlage in die Saison gekommen ist: „Wichtig ist erstmal, dass wir ungeschlagen gestartet sind. Trotzdem wollen wir jetzt natürlich auch den ersten Sieg einfahren.“Dabei richten die Jenaer ihren Blick keineswegs nur auf die kommenden Wochen. „Für die Saison wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, konstant gute Leistungen zeigen und am Ende möglichst weit oben in der Tabelle stehen“, formuliert Birkner die Ambitionen.

Drei Tore in zwei Spielen: Birkner startet durch

Während der erste Mannschaftssieg noch auf sich warten lässt, ist Birkner persönlich bereits hervorragend in die neue Spielzeit gestartet. Drei Treffer stehen nach zwei Begegnungen auf dem Konto des Angreifers. Trotzdem stellt er seine eigene Ausbeute nicht in den Vordergrund. „Natürlich freut es mich, dass es persönlich so gut losgegangen ist. Am wichtigsten ist aber, dass ich der Mannschaft damit helfen kann“, sagt Birkner. Dass starke Leistungen beim FC Thüringen Jena durchaus zum Sprungbrett werden können, hat Benno Walter eindrucksvoll vorgemacht. Dessen Entwicklung verfolgt auch Birkner: „Bennos Entwicklung zeigt auf jeden Fall, was möglich ist, wenn man konstant gute Leistungen bringt und weiter an sich arbeitet. Seinen Weg kann man sich deshalb natürlich als Beispiel nehmen.“ Von großen persönlichen Zukunftsplänen will sich der Angreifer aktuell aber nicht ablenken lassen. „Ich versuche erstmal, mich auf meine eigenen Leistungen und die aktuelle Saison zu konzentrieren.“

„Man fühlt sich hier einfach wohl“

Der FC Thüringen Jena ist für Birkner weit mehr als nur seine aktuelle sportliche Station. Der Offensivspieler trägt bereits seit vielen Jahren das Trikot des Vereins und hat dort einen großen Teil seiner bisherigen Laufbahn verbracht. „Dadurch kennt man natürlich viele Leute schon seit Jahren und hat eine besondere Verbindung zum Verein“, beschreibt er sein Verhältnis zum FCT. Insbesondere das Miteinander innerhalb der Mannschaft sorgt dafür, dass Birkner dem Verein schon so lange die Treue hält: „Vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft macht den FCT für mich besonders. Man fühlt sich hier einfach wohl.“