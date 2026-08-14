Stürmer beim FCTJ - wiederholt sich die Geschichte?!

Der FC Thüringen Jena ist mit zwei Unentschieden in die neue Saison der Landesklasse 1 gestartet. Damit ist die Mannschaft zwar noch ungeschlagen, wartet aber gleichzeitig auf den ersten Dreier. Einer, der bereits richtig in Fahrt gekommen ist, ist Lukas Birkner: Der Angreifer erzielte in den ersten beiden Partien drei Treffer. Im Heimspiel gegen die Eurotrink Kickers soll nun auch der erste Sieg folgen.
Zwei Spiele, zwei Unentschieden: Die bisherige Bilanz des FC Thüringen Jena lässt sich durchaus positiv bewerten. Auch Lukas Birkner kann mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft grundsätzlich leben, sieht aber gleichzeitig noch Luft nach oben. „Mit der Leistung der ersten beiden Spiele können wir grundsätzlich zufrieden sein, auch wenn natürlich in beiden Spielen vielleicht noch etwas mehr drin gewesen wäre“, erklärt der Stürmer. Entscheidend sei zunächst, dass der FCTJ ohne Niederlage in die Saison gekommen ist: „Wichtig ist erstmal, dass wir ungeschlagen gestartet sind. Trotzdem wollen wir jetzt natürlich auch den ersten Sieg einfahren.“Dabei richten die Jenaer ihren Blick keineswegs nur auf die kommenden Wochen. „Für die Saison wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, konstant gute Leistungen zeigen und am Ende möglichst weit oben in der Tabelle stehen“, formuliert Birkner die Ambitionen.
Während der erste Mannschaftssieg noch auf sich warten lässt, ist Birkner persönlich bereits hervorragend in die neue Spielzeit gestartet. Drei Treffer stehen nach zwei Begegnungen auf dem Konto des Angreifers. Trotzdem stellt er seine eigene Ausbeute nicht in den Vordergrund. „Natürlich freut es mich, dass es persönlich so gut losgegangen ist. Am wichtigsten ist aber, dass ich der Mannschaft damit helfen kann“, sagt Birkner. Dass starke Leistungen beim FC Thüringen Jena durchaus zum Sprungbrett werden können, hat Benno Walter eindrucksvoll vorgemacht. Dessen Entwicklung verfolgt auch Birkner: „Bennos Entwicklung zeigt auf jeden Fall, was möglich ist, wenn man konstant gute Leistungen bringt und weiter an sich arbeitet. Seinen Weg kann man sich deshalb natürlich als Beispiel nehmen.“ Von großen persönlichen Zukunftsplänen will sich der Angreifer aktuell aber nicht ablenken lassen. „Ich versuche erstmal, mich auf meine eigenen Leistungen und die aktuelle Saison zu konzentrieren.“
Der FC Thüringen Jena ist für Birkner weit mehr als nur seine aktuelle sportliche Station. Der Offensivspieler trägt bereits seit vielen Jahren das Trikot des Vereins und hat dort einen großen Teil seiner bisherigen Laufbahn verbracht. „Dadurch kennt man natürlich viele Leute schon seit Jahren und hat eine besondere Verbindung zum Verein“, beschreibt er sein Verhältnis zum FCT. Insbesondere das Miteinander innerhalb der Mannschaft sorgt dafür, dass Birkner dem Verein schon so lange die Treue hält: „Vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft macht den FCT für mich besonders. Man fühlt sich hier einfach wohl.“
Am Wochenende bietet sich nun die nächste Gelegenheit, aus den bisherigen Unentschieden endlich einen Dreier zu machen. Mit den Eurotrink Kickers wartet im heimischen Stadion allerdings eine Aufgabe, die Birkner keineswegs auf die leichte Schulter nimmt. „Wir wissen, dass wir auch gegen Eurotrink wieder konzentriert auftreten müssen und kein Spiel in der Liga einfach ist“, warnt der Angreifer. Was es für den ersten Saisonsieg braucht, ist für ihn klar: „Für drei Punkte müssen wir über die gesamte Spielzeit konsequent sein, unsere Chancen besser nutzen und defensiv möglichst wenig zulassen.“Nach zwei Remis soll diesmal der entscheidende Schritt gelingen. Birkner zeigt sich optimistisch: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen und als Mannschaft geschlossen auftreten, bin ich zuversichtlich, dass wir den ersten Sieg holen können.“