"Stümperhaft verteidigt": Olchinger Erfolgserie reißt

Die Siegesserie des SC Olching ist gerissen. Gegen den SV Waldeck-Obermenzing reichte es nur zu einem 2:2. Damit ist auch die Tabellenführung weg.

Olching – Nach vier Siegen in Folge musste sich der SC Olching mal wieder mit einer Punkteteilung begnügen. Zum Auftakt der Englischen Woche hieß es gegen den SV Waldeck-Obermenzing 2:2 (2:1)-Unentschieden. Da sich der SV Planegg gegen den VfL Denklingen schadlos hielt (3:0), ist die Tabellenführung vorerst futsch. Doch bereits am Dienstag können sich die Amperstädter den Spitzenplatz wieder zurückerobern. Dann steht das Nachholspiel beim TSV Gilching an.

„Unterm Strich bin ich nicht zufrieden“, moserte Olchings Cheftrainer Felix Mayer. „Spielerisch war das weit weg von dem, was wir können.“ In der ersten Halbzeit lief man lange Zeit der Musik hinterher. „Wir waren überhaupt nicht im Spiel“, klagte Mayer. „Defensiv fehlte die Überzeugung, offensiv hatten wir wenig Struktur.“

In den ersten 30 Minuten sei man neben der Spur gewesen, die zwischenzeitliche Führung sei völlig verdient gewesen, meinte Mayer. Nachdem die Münchner zunächst zwei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließen, gingen sie nach 18 Minuten durch Franz Huppert verdient in Führung. Doch dann traf Olching zweimal: Ein 25-Meter-Knaller von Kapitän Jan Sostmann ins Kreuzeck (40.) und ein Abstaubertor von Omer Grbic nach einem abgewehrten Schuss von Ferenc Ambrus (43.) bescherte den Hausherren die Pausenführung. „Warum wir mit 2:1 in die Pause gehen, wissen wir selber nicht“, analysierte Mayer.