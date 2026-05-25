Stühlerücken im Tabellenkeller

In Florian Schödel (SC Rodau, rechts) hatte Hambachs Nummer zehn, Nicolas Fetsch, einen hartnäckigen Widersacher. Mit dem 2:1-Arbeitssieg gab Hambach den letzten Platz in der Fußball-A-Liga Bergstraße an Rodau ab. – Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. (kar/ki/niwa/ü). In der Abstiegszone der Fußball-A-Liga klären sich einen Spieltag vor Saisonende die Fronten. Schlusslicht TSV Hambach bezwang den Vorletzten SC Rodau, kletterte auf einen Nichabstiegsplatz, während Rodau erstmals in dieser Runde auf dem direkten Abstiegsplatz steht. Aufsteiger Hammelbach/Scharbach rutsche nach der vierten Niederlage in Folge auf den Relegationsplatz ab. Einen eminent wichtigen Zähler erspielte der Elfte SV/BSC Mörlenbach gegen den TV Lampertheim.

TSV Hambach – SC Rodau 2:1 (0:0). Rodaus Trainer Ludwig Brenner nahm die Niederlage im Duell der Kellerkinder äußerlich gelassen zur Kenntnis: „Mit dem momentanen Kader reicht es einfach nicht für die A-Liga.“ Nach wie vor fehlen fünf Stammkräfte, auf der Bank saßen Spieler, die in diesem Jahr noch kein Training hatten. Seine Elf habe zwar gut verteidigt, doch sich vorne nicht durchsetzen können. „Hambachs Sieg ist verdient“, so Brenner, der auch im Abstiegsfall beim SC bleibt.

Die Partie war wahrlich kein Leckerbissen. Die Gastgeber hatten von wenigen guten die besseren Chancen, trafen durch Luis Leineweber und Nico Fetsch Aluminium. Die jetzt seit zwölf Spielen sieglosen Rodauer wachten erst nach dem 0:2 auf, wurden aber selten gefährlich. So retteten die Hambacher den ersten Dreier unter Spielertrainer Christopher Becker ins Ziel. Dieser, zu „70 Prozent zufrieden“ mit dem Auftritt seiner Elf, musste wegen einer lädierten Schulter vorzeitig raus – ebenso Rodaus Dominik Graf, der wenige Minuten nach seiner Einwechslung stürzte, über Schmerzen im Arm klagte und vom herbeigerufenen Notarzt behandelt wurde.

VfR Fehlheim II – FSG Riedrode II 2:1 (0:0). FSG-Sprecher Fabian Kreiling war der Humor nicht vergangen. „Ich habe mich mit einem Fehlheimer unterhalten. Er meinte, dass heute Morgen mehr Menschen am Glascontainer waren als später bei diesem Spiel.“ Beide Mannschaften passten sich den Temperaturen an. „Zudem hat man beiden Teams angemerkt, dass auch in der Tabelle nicht mehr viel möglich ist“, beobachtete Kreiling, der feststelle: „Wir haben uns einmal mehr das Leben selbst schwer gemacht.“ Tore: 1:0 Vrba (78.), 2:0 Karadoruk (85., Handelfmeter), 2:1 Betzga (90.). – Schiedsrichter: Heger (St. Leon). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

SV/BSC Mörlenbach – TV Lampertheim 3:3 (1:1). Am Ende sicherten sich die erneut ersatzgeschwächten Mörlenbacher nicht unverdient einen Punkt. Dabei hätte es sogar ein Dreier sein können, wenn nicht Lampertheims Torhüter David Götz im letzten Moment gegen Bjarne Meyenborg pariert hätte. „Auf der Gegenseite hatte Daniel Haas eine gute Gelegenheit“, beobachtete Helmut Baumgärtner, Sprecher des SV/BSC. Tore: 1:0 Julian Goderbauer (5.), 1:1 Christmann (39.), 2:1 Sapina (69.), 2:2 Kutschera (72., Foulelfmeter), 2:3 Hofmann (78.), 3:3 Meyenborg (81.). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 55. – Beste Spieler: Seltenreich, Julian Goderbauer, Fries/Kutschera, Haas, Christmann.

SG Hammelbach/Scharbach – TG Jahn Trösel 1:3 (0:1). Es war mehr drin für die Gastgeber. „Trösels Torhüter hat den Sieg der Gäste festgehalten“, bilanzierte SG-Trainer Oliver Zeug, der bei seiner Elf den letzten Willen vermisste. Dennoch durfte die SG lange auf einen Punkt hoffen. Doch zwei Tröseler Treffer in Minute 93 und 97 beendeten diese Hoffnung. „Wir müssen diese ärgerliche Niederlage schnell abhaken und uns auf das Saisonfinale in Affolterbach konzentrieren“, hat Zeug noch Hoffnung auf dem Klassenerhalt. Tore: 0:1 Sommer (31.), 1:1 Hadri (64.), 1:2 Bölts (90.+3), 1:3 Jarosch (90.+7). – Schiedsrichter: Cleves (Darmstadt). – Zuschauer: 200. – Bes. Vork.: Rot für Fischer (SG, 90.+3). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Döring.

FV Hofheim – TSV Auerbach II 1:4 (1:1). Das Spiel begann mit mit rund einer Stunde Verspätung, da der Schiedsrichter nicht rechtzeitig da war. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir mussten auf wichtige Spieler verzichten, und im Laufe der Partie musste ich mehrfach verletzungsbedingt auswechseln“, betonte FV-Trainer Maximilian von Dungen, der zudem kurz vor der Pause einen Innenpfostenschuss von Paul Buschmann sah. Ein Auerbacher Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn beendeten alle Hoffnungen auf einen Punkt. Hofheimer Tor: 1:0 Blaser (5.). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

TSV Aschbach – FSV Rimbach 4:2 (3:1). Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, das Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Meister hielt, was es versprach. „Es war eine Partie mit viel Tempo“, beobachtete Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter. In der Chancenverwertung sah sie Vorteile bei den Gastgebern: „Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung.“ Zustimmung gab es von Roland Rettig, dem Sprecher des FSV: „Der Sieg der Aschbacher geht in Ordnung, weil sie an diesem Tag besser waren.“ Tore: 1:0 Lennox Bräse (15.), 1:1 Feller (17.), 2:1 Oberle (32.), 3:1 Dylan Bräse (41.), 4:1 Sanori (60., Foulelfmeter), 4:2 Plücker (84.). – Schiedsrichter: Schmitz (Messel). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Minuth/Plücker.

SG Brandau/Gadernheim – SV Affolterbach 3:1 (2:0). Die SG blieb auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Der Sieg hättelaut Trainer Roman Grünewald auch höher ausfallen können: „Wir waren in den 90 Minuten komplett überlegen.“ Tore: 1:0 Reiss (5.), 2:0, 3:0 Böhm (16./68.), 3:1 Eckert (81.). – Beste Spieler: Böhm, Piergallini/Eckert.

Hier seht ihr die Partien im Überblick: