 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Stück für Stück ans rettende Ufer - Grafing/Aßling verkürzt Abstand

Kreisliga 1 München

von Olaf Heid · Gestern, 09:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Scheidweiler

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Frauen Kreisliga 01 M
Fasanerie N.
SG TSV Grafing

Die SG Grafing/Aßling verkürzt den Abstand zum rettenden Ufer. Trotz guter Leistung reichte es nur für ein Unentschieden.

Stück für Stück robben sich die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Grafing/Aßling in der Kreisliga 1 (München) in Richtung des rettenden Ufers. Die junge Formation um Coach Damir Barisic sammelte beim 1:1 (1:0)-Remis beim FC Fasanerie-Nord einen weiteren Zähler und verkürzte den Abstand auf fünf Punkte.

„Die Mädels haben super gespielt“, lobte der SG-Trainer. „Es war wieder ein Spiel, in dem wir besser waren und gezeigt haben, dass wir gegen die meisten Teams in unserer Liga mithalten können.“

Grafing/Aßling geht früh in Führung - schneller Ausgleich im zweiten Durchgang

Katharina Auer besorgte auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Lerchenauer Straße die Führung (7.), die allerdings nur bis kurz nach der Pause hielt (49.). „Leider haben wir nach einer kleinen Unaufmerksamkeit ein Gegentor kassiert“, bedauerte Barisic, „und leider haben wir dadurch zwei Punkte verloren.“ Es blieb beim 1:1 gegen den Tabellensiebten.

So., 12.04.2026, 10:00 Uhr
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
SG TSV Grafing / TSV Aßling
SG TSV Grafing / TSV AßlingSG TSV Grafing
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Abpfiff

„Wir hoffen, dass wir uns in den kommenden Spielen noch weiter verbessern und die Punkte holen, die wir benötigen“, so der SG-Coach. Am besten gleich am kommenden Spieltag, erneut auf Kunstrasen, beim achtplatzierten TSV Solln (BSA Herterichstraße).