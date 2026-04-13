Stück für Stück ans rettende Ufer - Grafing/Aßling verkürzt Abstand

– Foto: Christian Scheidweiler

Die SG Grafing/Aßling verkürzt den Abstand zum rettenden Ufer. Trotz guter Leistung reichte es nur für ein Unentschieden.

Stück für Stück robben sich die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Grafing/Aßling in der Kreisliga 1 (München) in Richtung des rettenden Ufers. Die junge Formation um Coach Damir Barisic sammelte beim 1:1 (1:0)-Remis beim FC Fasanerie-Nord einen weiteren Zähler und verkürzte den Abstand auf fünf Punkte.

„Die Mädels haben super gespielt“, lobte der SG-Trainer. „Es war wieder ein Spiel, in dem wir besser waren und gezeigt haben, dass wir gegen die meisten Teams in unserer Liga mithalten können.“