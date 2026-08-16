Studt-Doppelpack erlöst Todesfelde II Nach drei Niederlagen zum Saisonstart feiert der SVT gegen Pönitz einen souveränen 3:0-Heimsieg – Fojcik lobt einen „sehr guten Auftritt“ seiner Mannschaft. von red · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der Knoten ist geplatzt: Nach drei Niederlagen zum Auftakt hat der SV Todesfelde II am 4. Spieltag der Landesliga Holstein seine ersten Punkte eingefahren. Gegen Aufsteiger SVG Pönitz setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik vor 69 Zuschauern verdient mit 3:0 durch. Dabei gelang dem SVT genau das, was Fojcik vor der Partie eingefordert hatte: mehr Torchancen herauszuspielen und auf eigenem Platz die Kontrolle zu übernehmen.

Bis zur Führung mussten sich die Gastgeber allerdings gedulden. In der 39. Minute war es Dennis Studt, der Todesfelde erlöste und für das 1:0 sorgte. Nach dem Seitenwechsel blieb der SVT am Drücker – und erneut war Studt zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte er in der 54. Minute auf 2:0 und brachte seine Mannschaft damit endgültig auf Siegkurs. Pönitz, das eine Woche zuvor beim wilden 5:5 gegen den SSC Hagen Ahrensburg noch fünfmal getroffen hatte, fand diesmal keine Antwort. Fojcik: „Absolut souverän und sicher erspielter Erfolg“ Die endgültige Entscheidung fiel in der 74. Minute. Reik Ole Steffens traf zum 3:0 und machte damit den ersten Saisonsieg perfekt. Besonders bemerkenswert aus Todesfelder Sicht: Nach sieben Gegentoren in den ersten drei Begegnungen blieb die Mannschaft erstmals ohne Gegentreffer und setzte damit auch defensiv ein wichtiges Zeichen.

Fojcik zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden. „Absolut souverän und sicher erspielter Erfolg. Ein sehr guter Auftritt der Mannschaft und verdienter Heimsieg“, bilanzierte der Trainer. Lange auskosten soll sein Team den ersten Dreier allerdings nicht. Seine Ansage für die kommenden Tage fiel knapp aus: „Sonntag genießen und ab morgen weiter arbeiten.“ Mit nun drei Punkten verbessert sich Todesfelde II auf den 9. Tabellenplatz und zieht unter anderem an Pönitz vorbei. Für den Aufsteiger bleibt dagegen nach drei Spielen lediglich ein Zähler. Vor allem für den SVT dürfte das 3:0 nach dem schwierigen Saisonstart aber mehr sein als nur der erste Sieg: Die Mannschaft hat sich für einen überzeugenden Heimauftritt belohnt und kann die kommenden Aufgaben nun mit neuem Selbstvertrauen angehen.