Studium beendet - Stoppel steht Vahdet wieder zur Verfügung

So ganz neu ist der Name Vincent Stoppel beim TSC allerdings nicht. Ausgebildet wurde er in der Jugend bei den Freien Turnern, ging dann aber direkt zum Landesligisten TSC Vahdet. Fortan kam Stoppel zu elf Einsätzen bei den Braunschweigern. Es wurden nur elf Spiele, da Stoppel vor vier Jahren in die USA für ein Studium zog. Dieses wurde nun erfolgreich beendet und so steht einer Rückkehr nichts im Wege.

Vincent Stoppel wird ein weiteres wichtige Puzzleteil sein für den TSC, um in der kommenden Saison eine bessere Rolle zu spielen, als in der Abgelaufenen. Wir bleiben gespannt..