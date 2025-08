Student Ben Krecké, selber Fußballspieler bei Jeunesse Biwer, wandte sich eigentlich an FuPa Luxemburg, damit wir selber an seiner Studie über den luxemburgischen Vereinsfußball teilnehmen. Unser Angebot, einen - diesen - kleinen Artikel dazu zu veröffentlichen, nahm er dankend an – in der Hoffnung auf mehr Teilnehmer und damit auf eine genauere Studie.

Die Antworten werden genutzt, um die Attraktivität des luxemburgischen Fußballs besser verstehen zu können und um Ideen für Verbesserungen zu entwickeln. Die in englischer und französischer Sprache angebotene Umfrage dauert laut Krecké nur rund fünf Minuten – etwas das wir so in der Tat bestätigen können. Sie läuft noch bis zum 20.August, Teilnehmer sollen in den vergangenen fünf Jahren mindestens ein Spiel eines luxemburgischen Fußballvereins besucht haben.