Studie belegt SK Rapid als starken Faktor für Wien und Österreich Die aktuelle Studie „Die ökonomische und sozio-ökonomische Bedeutung des SK Rapid“, die unter der Leitung von Studienautorin Dr. Anna Kleissner, (Geschäftsführerin Econmove GmbH) erstellt wurde, zeigt: Jeder Euro, der in Aktivitäten des SK Rapid fließt, erzeugt zwei Euro gesellschaftlichen Mehrwert. von SK Rapid Wien · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

Insgesamt kommt der Verein auf 160,4 Mio. € Werteschöpfung und trägt zur Schaffung bzw. Sicherung von 884 Arbeitsplätzen in Österreich bei. „Der SK Rapid ist mehr als Fußball – der Verein ist ein Stück Wien, Heimat für Generationen und ein Aushängeschild für unsere Stadt und den österreichischen Fußball. Die aktuelle Studie zeigt nun konkret, welchen Beitrag Rapid leistet, und belegt unsere Wirkung weit über den Sport hinaus – Rapid schafft wirtschaftliche Impulse, stärkt den Zusammenhalt und bringt Menschen in Bewegung. Rapid heißt Verantwortung übernehmen: am Platz, in der Stadt und für die Gemeinschaft“, erklärt Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH.

Im laufenden Betrieb liegt die unmittelbare Bruttowerteschöpfung bei 33,7 Mio. €. Zusätzlich gehen 17 Mio. € an Ausgaben des Klubs an österreichische Unternehmen. Durch Konsumausgaben der Beschäftigten sowie Investitionen – etwa in die Stadioninfrastruktur – entsteht aus dem laufenden Betrieb eine Werteschöpfung von 58,7 Mio. €. 77 % davon bleiben in Wien; die Stadt profitiert mit 45 Mio. € am stärksten. Auch als Arbeitgeber verdeutlicht die Studie die Relevanz des SK Rapid, sowohl für die Region als auch österreichweit. Vier von fünf der insgesamt 575 durch den Betrieb geschaffenen Arbeitsplätze sind in Wien. Die Reisefreudigkeit der Heim- und Gästefans fördert weitere Wertschöpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Mit über 20.000 Übernachtungen österreichweit sorgen sie für die Sicherung von 270 Jobs und eine Werteschöpfung von 20,5 Mio. €.



