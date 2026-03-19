Studenten-Traum: VIP-Premiere beim 1. FC Heidenheim gegen Leverkusen FuPa hat 1 x 2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel in Heidenheim verlost – Maik Habermaier aus Kornwestheim gewinnt das große Los. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / Jan Huebner

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Wenn am Samstag, 21. März, um 15:30 Uhr die Voith-Arena zum Schauplatz des Duells zwischen dem 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen wird, steht die Fußballwelt am Schlossberg Kopf. Es ist das Aufeinandertreffen des Aufsteigers gegen die spielstarke Werkself aus dem Rheinland. Inmitten dieser Bundesliga-Kulisse wird ein junger Mann aus Kornwestheim einen Nachmittag erleben, der normalerweise in weite Ferne gerückt schien. Maik Habermaier hat gewonnen. Unter 150 Teilnehmern, die beim Gewinnspiel von FuPa Württemberg mitgemacht haben, wurde der 23-Jährige aus Kornwestheim als Gewinner gezogen.

Ein ungläubiger Jubel in Kornwestheim

Für den Gewinner kam die Nachricht wie ein Paukenschlag im Uni-Alltag. „Das ist mega. Ich freue mich sehr. Das ist cool“, sagt Maik Habermaier, als er von seinem Glück erfährt. Der Student, der sonst eher die bodenständige Seite des Fußballs kennt, steht nun vor einer Premiere, die er so schnell nicht vergessen wird. Obwohl er die Faszination des 1. FC Heidenheim bereits einmal live auf dem Schlossberg eingeatmet hat, war der VIP-Bereich für ihn dort bisher Neuland. „Ich war bislang erst einmal bei einem Heimspiel des 1. FC Heidenheim dabei und als VIP bislang noch nicht. Das ist nun das erste Mal“, erklärt er mit leuchtenden Augen. Es ist der klassische Traum eines jeden Fans: Einmal dort sitzen, wo der Komfort zu Hause ist. Von der eigenen Asche auf die Polstersitze