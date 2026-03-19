Studenten-Traum: VIP-Premiere beim 1. FC Heidenheim gegen Leverkusen

Wenn am Samstag, 21. März, um 15:30 Uhr die Voith-Arena zum Schauplatz des Duells zwischen dem 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen wird, steht die Fußballwelt am Schlossberg Kopf. Es ist das Aufeinandertreffen des Aufsteigers gegen die spielstarke Werkself aus dem Rheinland. Inmitten dieser Bundesliga-Kulisse wird ein junger Mann aus Kornwestheim einen Nachmittag erleben, der normalerweise in weite Ferne gerückt schien. Maik Habermaier hat gewonnen. Unter 150 Teilnehmern, die beim Gewinnspiel von FuPa Württemberg mitgemacht haben, wurde der 23-Jährige aus Kornwestheim als Gewinner gezogen.
Ein ungläubiger Jubel in Kornwestheim
Für den Gewinner kam die Nachricht wie ein Paukenschlag im Uni-Alltag. „Das ist mega. Ich freue mich sehr. Das ist cool“, sagt Maik Habermaier, als er von seinem Glück erfährt. Der Student, der sonst eher die bodenständige Seite des Fußballs kennt, steht nun vor einer Premiere, die er so schnell nicht vergessen wird. Obwohl er die Faszination des 1. FC Heidenheim bereits einmal live auf dem Schlossberg eingeatmet hat, war der VIP-Bereich für ihn dort bisher Neuland. „Ich war bislang erst einmal bei einem Heimspiel des 1. FC Heidenheim dabei und als VIP bislang noch nicht. Das ist nun das erste Mal“, erklärt er mit leuchtenden Augen. Es ist der klassische Traum eines jeden Fans: Einmal dort sitzen, wo der Komfort zu Hause ist.
Von der eigenen Asche auf die Polstersitze
Die Leidenschaft für das runde Leder wurde dem Kornwestheimer nicht erst im Hörsaal in die Wiege gelegt. Maik Habermaier weiß genau, wie sich der harte Kampf um den Ball anfühlt, denn er hat selbst jahrelang die Fußballschuhe geschnürt. Seine Wurzeln liegen auf den regionalen Plätzen. „Ich habe früher beim SV Pattonville und in Kornwestheim selbst gespielt“, berichtet er . Diese Vergangenheit als aktiver Kicker verleiht seinem Besuch in der Voith-Arena eine besondere Note.
Exklusivität trifft auf puren Fußball-Nervenkitzel
Das Paket, das FuPa geschnürt hat, verwandelt den Spieltag in ein echtes Premium-Erlebnis. Es beginnt bereits bei der Anreise: Ein reservierter VIP-Parkplatz. In der Arena selbst warten die Flanierkarten auf der Haupttribüne. Gemeinsam mit einer Begleitperson darf der Student die Vorzüge des VIP-Bereichs in vollen Zügen genießen. Vom leckeren Essen vor dem Anpfiff bis hin zur exklusiven Atmosphäre in der Halbzeitpause – für einen Studenten ist dieser Kontrast zum Alltag ein absolutes Highlight.
Ein unvergesslicher Tag am Schlossberg
Am Ende des Tages wird es nicht nur um das Ergebnis auf der Anzeigetafel gehen, sondern um die Momente, die bleiben. FuPa gratuliert dem glücklichen Gewinner herzlich und wünscht ihm und seiner Begleitung einen unvergesslichen Tag in der Voith-Arena – möge das Erlebnis am Schlossberg so "mega" werden, wie er es sich erhofft.