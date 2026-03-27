Stucki vor Topspiel: „Sehe uns als klaren Außenseiter“

Am 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig richten sich die Blicke auf den Lehndorfer Sportplatz, wenn am Sonntag um 15:00 Uhr der Tabellenführer den Dritten empfängt. Rein tabellarisch handelt es sich um ein Spitzenspiel, doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Der Lehndorfer TSV grüßt mit 49 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 79:23 einsam von der Spitze, während der BSC Acosta II mit 35 Punkten bereits einen beträchtlichen Rückstand aufweist.
Für Uwe Stucki, Trainer des BSC Acosta II, ist die Rollenverteilung vor der Partie eindeutig. „In diesem Spiel sehe ich uns als klaren Außenseiter“, bilanziert Stucki nüchtern. Er begründet dies nicht nur mit der Tabellensituation, sondern auch mit der aktuellen Verfassung des Gegners: „Lehndorf spielt eine starke Serie, steht auf Platz eins und hat zudem noch unsere 1. Herren im Halbfinale um den Wolterspokal mit 4:3 geschlagen.“ Diese psychologische Komponente wiegt schwer, zumal der BSC Acosta II personell geschwächt in das Duell geht. „Personell gibt es leider wieder einige verletzungsbedingte Wechsel“, so Stucki weiter.
Trotz der 4:2-Erfolgserlebnisses am vergangenen Spieltag gegen den FC Heeseberg, bei dem Julius Janknecht und Ole Schene mit jeweils zwei Treffern die Partie drehten, wartet nun ein anderes Kaliber. Stucki hat den Schlüssel zum Erfolg jedoch bereits identifiziert: „Wir haben nur eine Chance, wenn es uns gelingt, Spielmacher Thorben Woyde auszuschalten.“
Auf der Gegenseite gibt sich Lehndorfs Trainer Hendrik Boy gewohnt selbstbewusst, aber respektvoll. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Hondelage und dem Erreichen des Pokalfinals sieht er sein Team „zurück in der Spur“. Boy fordert von seiner Mannschaft dieselbe Intensität wie unter der Woche: „Wir haben uns aufgerieben, sind Extrawege gegangen und haben uns in den Zweikämpfen nicht geschont. Gleiches fordere ich für Sonntag.“ Dass das Hinspiel trotz des deutlichen 5:2-Sieges für Lehndorf lange Zeit ausgeglichen verlief, dient Boy als Warnung. Er erwartet einen „taktisch top eingestellten Gegner“, was er als Markenzeichen der Mannschaften von Uwe Stucki schätzt.
Für den BSC Acosta II wird es darauf ankommen, die Defensive zu stabilisieren und die Kreise von Woyde einzuengen, um gegen die Offensivkraft des Spitzenreiters zu bestehen. Ob die Kräfte bei Lehndorf nach der Pokalschlacht ausreichen oder die „Körner verschossen“ sind, wie Boy mutmaßt, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen.