Stucki vor Topspiel: „Sehe uns als klaren Außenseiter“

Für Uwe Stucki, Trainer des BSC Acosta II, ist die Rollenverteilung vor der Partie eindeutig. „In diesem Spiel sehe ich uns als klaren Außenseiter“, bilanziert Stucki nüchtern. Er begründet dies nicht nur mit der Tabellensituation, sondern auch mit der aktuellen Verfassung des Gegners: „Lehndorf spielt eine starke Serie, steht auf Platz eins und hat zudem noch unsere 1. Herren im Halbfinale um den Wolterspokal mit 4:3 geschlagen.“ Diese psychologische Komponente wiegt schwer, zumal der BSC Acosta II personell geschwächt in das Duell geht. „Personell gibt es leider wieder einige verletzungsbedingte Wechsel“, so Stucki weiter.

Trotz der 4:2-Erfolgserlebnisses am vergangenen Spieltag gegen den FC Heeseberg, bei dem Julius Janknecht und Ole Schene mit jeweils zwei Treffern die Partie drehten, wartet nun ein anderes Kaliber. Stucki hat den Schlüssel zum Erfolg jedoch bereits identifiziert: „Wir haben nur eine Chance, wenn es uns gelingt, Spielmacher Thorben Woyde auszuschalten.“

Auf der Gegenseite gibt sich Lehndorfs Trainer Hendrik Boy gewohnt selbstbewusst, aber respektvoll. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Hondelage und dem Erreichen des Pokalfinals sieht er sein Team „zurück in der Spur“. Boy fordert von seiner Mannschaft dieselbe Intensität wie unter der Woche: „Wir haben uns aufgerieben, sind Extrawege gegangen und haben uns in den Zweikämpfen nicht geschont. Gleiches fordere ich für Sonntag.“ Dass das Hinspiel trotz des deutlichen 5:2-Sieges für Lehndorf lange Zeit ausgeglichen verlief, dient Boy als Warnung. Er erwartet einen „taktisch top eingestellten Gegner“, was er als Markenzeichen der Mannschaften von Uwe Stucki schätzt.