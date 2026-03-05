Stucki: "Uns werden am Wochenende elf Spieler fehlen"

Zuletzt musste Acosta jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Beim 1:4 auswärts gegen den TSV Germania Lamme blieb die Mannschaft ohne Punkte. Nun soll auf heimischem Platz am Franzschen Feld eine Reaktion folgen – trotz erheblicher personeller Probleme.

Für den BSC Acosta II geht es im Heimspiel darum, die Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Mit 29 Punkten aus 16 Spielen rangiert die Mannschaft derzeit auf Rang vier der Bezirksliga-Tabelle. Der Abstand auf die unmittelbaren Konkurrenten ist allerdings gering: Sowohl der Drittplatzierte als auch der Zweite liegen nur wenige Zähler entfernt.

Trainer Uwe Stucki muss zahlreiche Ausfälle verkraften. „Durch Urlaub, Krankheit, Arbeit und Unterstützung der 1. Herren werden am Wochenende aktuell elf Spieler fehlen“, erklärte der Coach. Gleichwohl zeigt er sich zuversichtlich: Man werde dennoch „eine motivierte Mannschaft aufbieten können“, die die drei Punkte zu Hause behalten wolle.

Schwicheldt mit Rückenwind aus Wenden

Der TSV Schwicheldt reist als Tabellenzwölfter an und hat bislang 17 Punkte aus 13 Spielen gesammelt. Nach einem schwierigen Saisonverlauf sorgte der jüngste Auftritt jedoch für neue Zuversicht: Beim FC Wenden gelang ein deutlicher 5:2-Auswärtssieg.

Trainer Benjamin Weiß will den Schwung mitnehmen. „Nach dem gelungenen Rückrundenstart in Wenden wollen wir natürlich dranbleiben und nachlegen“, sagte er. Die Aufgabe sei allerdings anspruchsvoll: „Gegen den Tabellenvierten ist das natürlich alles andere als leicht.“

Hinzu kommt der ungewohnte Untergrund. Während das Hinspiel auf Rasen stattfand, wird diesmal auf Kunstrasen gespielt. Dennoch sieht Weiß seine Mannschaft vorbereitet: „Wir haben in der Vorbereitung relativ viel auf Kunstrasen trainiert und gespielt, sind also gewappnet.“

Hinspiel endete ohne Sieger

Das erste Aufeinandertreffen der Saison verlief ausgeglichen. Beim 1:1 in Schwicheldt brachte Stucki Acosta kurz nach der Pause in Führung, ehe Eroglu in der Schlussphase ausglich.

Die Rollen sind dennoch klar verteilt: Der Tabellenvierte BSC Acosta II geht trotz der Ausfälle als Favorit in die Partie. Der TSV Schwicheldt hingegen versucht, mit einem weiteren Erfolg Abstand zur unteren Tabellenregion zu gewinnen.