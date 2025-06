Stucki-Team zurück im Bezirk

Mit großem Jubel kann der BSC Acosta II auf eine herausragende Saison zurückblicken. Nach einer spannenden Meisterschaft in der Kreisliga steht fest: Das Team steigt in die Bezirksliga auf – ein Beweis für harte Arbeit, Teamgeist und unermüdlichen Einsatz.

Die Meisterschaft wurde in einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Zweitplatzierten, den Freien Turnern 2, entschieden. Beide Teams blickten auf nur eine Niederlage in 26 Spielen zurück, was die hohe Qualität und die enge Konkurrenz unterstreicht. Der BSC Acosta 2 überzeugte zudem mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 125:25, was die offensive Stärke und die defensive Stabilität des Teams verdeutlicht.

Besonders hervorzuheben ist einmal mehr Ole Schene, der mit 45 Toren der beste Torschütze der Liga ist und maßgeblich zum Erfolg beitrug. Aber war da nicht was? Richtig: Schene zeigte bereits in den letzten Jahren zu was er im Stande ist. In der nach dem 20. Spieltag abgebrochenen Corona-Saison 2018/2019 hatte er 53 Treffer - sechs davon im Pokal.