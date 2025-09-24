Stubben II gewinnt Punkte am Grünen Tisch

Das Spiel der SG BW Stubben II gegen den FC Geestland III hatten die Gäste eigentlich mit 5:1 auf dem Rasen gewonnen. Nun wurde die Partie für die Stubbener gewertet.

Das ist ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze in der 3. Kreisklasse Süd für die Geestländer. Sportlich gewannen sie deutlich bei der Reserve der SG BW Stubben, doch mit Tim Quindel schoss ein Spieler zwei Tore, der eigentlich gar nicht für die dritte Mannschaft spielberechtigt war. Er lief zweimal in Folge für die zweite Vertretung auf und war somit festgespielt. Die drei Punkte gehen somit an die Stubbener.